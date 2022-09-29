Mehmet Dinçerler ve Zehra Çilingiroğlu’nun Aşk İddiaları Hülya Avşar'ı Çıldırttı! Hadise’den Boşanmasına Günler Kala… Böylesi İlk Kez Görülüyor!

Boşanma davaları başlayan Hadise ile Mehmet Dinçerler hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmemeye başladı. Son olarak Rodos’ta Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenen Mehmet Dinçerler’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. O iddialara Zehra Çilingiroğlu ve annesi Hülya Avşar’dan yanıt gecikmedi! Peki, Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu birlikte mi? Zehra Çilingiroğlu, hakkındaki iddialara ne dedi? İşte, detaylar...

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