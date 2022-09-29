Mehmet Dinçerler ve Zehra Çilingiroğlu’nun Aşk İddiaları Hülya Avşar'ı Çıldırttı! Hadise’den Boşanmasına Günler Kala… Böylesi İlk Kez Görülüyor!
Boşanma davaları başlayan Hadise ile Mehmet Dinçerler hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmemeye başladı. Son olarak Rodos’ta Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenen Mehmet Dinçerler’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. O iddialara Zehra Çilingiroğlu ve annesi Hülya Avşar’dan yanıt gecikmedi! İşte detaylar...
Boşanma davaları başlayan Hadise ile Mehmet Dinçerler hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmemeye başladı. Son olarak Rodos’ta Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenen Mehmet Dinçerler’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. O iddialara Zehra Çilingiroğlu ve annesi Hülya Avşar’dan yanıt gecikmedi! Peki, Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu birlikte mi? Zehra Çilingiroğlu, hakkındaki iddialara ne dedi? İşte, detaylar...
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29 Eyl 2022 - 23:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.