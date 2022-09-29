- 29 Eyl 2022 - 23:50

İbrahim Tatlıses’in Oğlu İdo Tatlıses'ten Dudak Uçuklatan Hediye! Boşanacakları Konuşuluyordu; 200 Bin Liralık Hediye Şok Etkisi Yarattı!

Yaptığı şarkılar ile hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses’in küçük oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli’ye yaptığı jest ile herkesin ağzını açık bıraktı. Eşinin doğum gününü hayatına kazıyabilmek adına harekete geçen İdo Tatlıses’in hareketi, sosyal medya platformlarında ‘Hanımcılığın dibi’ şeklinde yankılandı! İşte detaylar...

Yaptığı şarkılar ile hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses’in küçük oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli’ye yaptığı jest ile herkesin ağzını açık bıraktı. Eşinin doğum gününü hayatına kazıyabilmek adına harekete geçen İdo Tatlıses’in hareketi, sosyal medya platformlarında ‘Hanımcılığın dibi’ şeklinde yankılandı! Peki, İdo Tatlıses ne yaptı? İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli’ye nasıl bir jest yaptı? İşte, detaylar…

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29 Eyl 2022 - 23:50 - Magazin

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