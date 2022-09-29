Yasak Elma Dizisinde Yıldız Devri Bitti! Dipleri Gördü; Düştüğü Yerden Kalkamaz Hale Geldi… Kocasının Nişanlısı Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız devri resmen bitti! Dipleri gören Eda Ece, düştüğü yerden kalkamaz bir hale geldi! Kocasının nişanlısı öyle şeyler yaptı ki, görenler gözlerine, duyanlar kulaklarına inanamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, yeni sezonuyla ekranları sallamaya devam ediyor. 6. ve final sezonu olan yeni sezonda, yaşananlar seyircileri şok içerisinde bırakıyor. Yeni bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan Yasak Elma dizisinde Yıldız devrinin çoktan bittiği gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.