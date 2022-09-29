- 29 Eyl 2022 - 16:27 G: 29 Eyl 2022 - 16:51

Yasak Elma Dizisinde Yıldız Devri Bitti! Dipleri Gördü; Düştüğü Yerden Kalkamaz Hale Geldi… Kocasının Nişanlısı Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız devri resmen bitti! Dipleri gören Eda Ece, düştüğü yerden kalkamaz bir hale geldi! Kocasının nişanlısı öyle şeyler yaptı ki, görenler gözlerine, duyanlar kulaklarına inanamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, yeni sezonuyla ekranları sallamaya devam ediyor. 6. ve final sezonu olan yeni sezonda, yaşananlar seyircileri şok içerisinde bırakıyor. Yeni bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan Yasak Elma dizisinde Yıldız devrinin çoktan bittiği gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Eyl 2022 - 16:27 Ankara- Yaşam

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