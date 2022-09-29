Anasayfa/

Foto Galeri/

29 Eyl 2022 - 23:31

BİM Market’ten İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Bakliyat, Bebek Bezi ve Deterjan Fiyatları Düştü! Fiyatlar Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalmaya Başladı!

Bim market yaptığı dev kampanyalara devam ediyor. Her hafta yapılan dev kampanyalara bir yenisi daha eklendi ve vatandaşların en çok talep ettiği ve satın aldığı ürünlerde fiyatları yarıya indirdi. İşte Bim marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.