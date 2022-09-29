- 29 Eyl 2022 - 23:31

BİM Market’ten İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Bakliyat, Bebek Bezi ve Deterjan Fiyatları Düştü! Fiyatlar Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalmaya Başladı!

Bim market yaptığı dev kampanyalara devam ediyor. Her hafta yapılan dev kampanyalara bir yenisi daha eklendi ve vatandaşların en çok talep ettiği ve satın aldığı ürünlerde fiyatları yarıya indirdi. İşte Bim marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Son dönemde vatandaşların alışverişte en çok tercih ettiği marketlerden biri olan Bim, yaptığı kampanyalar ile zirveye oynamaya devam ediyor. Bu bağlamda Ayçiçek Yağı, bakliyat, bebek bezi ve deterjan ürünlerinde indirime gitti. İşte Bim marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Sole Ayçiçek Yağı 5 litre: 155 TL

Sole Ayçiçek Yağı 2 litre: 69 TL

Sole Ayçiçek Yağı 1 litre: 34,50 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 litre: 165 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre: 169 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 litre: 79 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 5 litre: 165 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 2 litre: 67,50 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 litre: 63,90 TL

Saban Kırmızı Mercimek 1 kg: 16,50 TL

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

29 Eyl 2022 - 23:31 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Marketten Çıldırtan Dev İndirim! Sucuk, Çay, Tavuk, Deterjan, Peynir, Bulgur, Nohut Fiyatları Diplerde! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 135 Lira… mask
Tarım Kredi Marketten Çıldırtan Dev İndirim! Sucuk, Çay, Tavuk, Deterjan, Peynir, Bulgur, Nohut Fiyatları Diplerde! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 135 Lira…
Şok Market’ten İndirim Müjdesi! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Fiyatları Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’ye Düştü! Reyonlar Tükenmeye Başladı! mask
Şok Market’ten İndirim Müjdesi! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Fiyatları Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’ye Düştü! Reyonlar Tükenmeye Başladı!
A101 Market’ten Büyük Müjde! Televizyon 2,299 TL, Cep Telefonu 2,999 TL'ye Düştü! Elektronik, Beyaz Eşya ve Gıda Ürünlerinde Dev İndirimler! mask
A101 Market’ten Büyük Müjde! Televizyon 2,299 TL, Cep Telefonu 2,999 TL'ye Düştü! Elektronik, Beyaz Eşya ve Gıda Ürünlerinde Dev İndirimler!
Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Tavuk 31 Lira, Çay 37 Lira, Ayçiçek Yağı 135 Lira, Peynir 28 Lira… Raflar Boşalıyor; Yetişin! mask
Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Tavuk 31 Lira, Çay 37 Lira, Ayçiçek Yağı 135 Lira, Peynir 28 Lira… Raflar Boşalıyor; Yetişin!
Carrefoursa Market’ten Bomba Fırsat! Hafta Sonuna Özel Temel Gıda Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker Fiyatlarında Dev Kampanya! mask
Carrefoursa Market’ten Bomba Fırsat! Hafta Sonuna Özel Temel Gıda Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker Fiyatlarında Dev Kampanya!
A101 Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Salça, Makarna, Bakliyat ve Zeytin Yağı Fiyatlarında Kampanya! Fiyatlar Yarıya Düştü! Reyonlar Boşalıyor! mask
A101 Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Salça, Makarna, Bakliyat ve Zeytin Yağı Fiyatlarında Kampanya! Fiyatlar Yarıya Düştü! Reyonlar Boşalıyor!
BİM’de Dev İndirim Cuma Günü Başlıyor! A’dan, Z’ye Kampanya! Ayçiçek Yağı, Un, Şeker, Nohut ve Prinç Fiyatları Düştü! İşte Bim 22 Eylül Kataloğu... mask
BİM’de Dev İndirim Cuma Günü Başlıyor! A’dan, Z’ye Kampanya! Ayçiçek Yağı, Un, Şeker, Nohut ve Prinç Fiyatları Düştü! İşte Bim 22 Eylül Kataloğu...
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! Ayçiçek Yağı 33 Lira, Yumurta 26 Lira, Zeytin 13 Lira, Toz Deterjan 56 Lira… “Helal Olsun!” mask
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! Ayçiçek Yağı 33 Lira, Yumurta 26 Lira, Zeytin 13 Lira, Toz Deterjan 56 Lira… “Helal Olsun!”
Toz Şeker ve Küp Şeker Fiyatlarını Görenler Şok Oldu! En Ucuz Toz Şeker ve Küp Şeker Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Toz Şeker ve Küp Şeker Kilosu Ne Kadar? mask
Toz Şeker ve Küp Şeker Fiyatlarını Görenler Şok Oldu! En Ucuz Toz Şeker ve Küp Şeker Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Toz Şeker ve Küp Şeker Kilosu Ne Kadar?
Migros Markette Et ve Kıymada Dev İndirim! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 32 TL, 39 TL, 42 TL’ye Düştü! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin… mask
Migros Markette Et ve Kıymada Dev İndirim! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 32 TL, 39 TL, 42 TL’ye Düştü! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin…
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 11. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 11. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Erdoğan: 'Benim En Büyük Savaşım Faizdir' mask
Erdoğan: 'Benim En Büyük Savaşım Faizdir'
ATO'dan Ankara Andezit Taşına Coğrafi İşaret Tescili mask
ATO'dan Ankara Andezit Taşına Coğrafi İşaret Tescili
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' Olacak! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' Olacak!
Mahkum Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aldatmak Dizisi 2. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aldatmak Dizisi 2. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
EYT Hakkında Son Dakika Kararı Çıktı! Kadınlarda 20, Erkeklerde 25 Yıl… Milyonlarca Vatandaş Bunu Bekliyordu! Neler Oluyor? mask
EYT Hakkında Son Dakika Kararı Çıktı! Kadınlarda 20, Erkeklerde 25 Yıl… Milyonlarca Vatandaş Bunu Bekliyordu! Neler Oluyor?
Şok Market’ten İndirim Müjdesi! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Fiyatları Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’ye Düştü! Reyonlar Tükenmeye Başladı! mask
Şok Market’ten İndirim Müjdesi! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Fiyatları Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’ye Düştü! Reyonlar Tükenmeye Başladı!
Sigaraya Dev Zam Haberi! Son Zam İle Birlikte 30 TL Bile Hayal Olacak! İşte Marlboro, Parliament, Camel, HD ve LM Zamlı Fiyatları! mask
Sigaraya Dev Zam Haberi! Son Zam İle Birlikte 30 TL Bile Hayal Olacak! İşte Marlboro, Parliament, Camel, HD ve LM Zamlı Fiyatları!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Demet Özdemir’in Başına Gelenler Şoke Etti! Kaynanası Öyle Bir Şey İstedi Ki, Oğuzhan Koç Köşeye Sıkıştı! Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı… mask
Demet Özdemir’in Başına Gelenler Şoke Etti! Kaynanası Öyle Bir Şey İstedi Ki, Oğuzhan Koç Köşeye Sıkıştı! Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Hamile mi? Boşanmaları Beklenirken Yeni Bomba Patlak Verdi; Hayri Yıkılıp Kahrolacak! “Evli Kadınsın Sen!” Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Hamile mi? Boşanmaları Beklenirken Yeni Bomba Patlak Verdi; Hayri Yıkılıp Kahrolacak! “Evli Kadınsın Sen!” Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisine Kanal D’den Bomba Yaptırım! Ortada Ne Fragman Var, Ne Oyuncu! Ağustos Deniyordu, Eylül Oldu, Şimdiyse… mask
Arka Sokaklar Dizisine Kanal D’den Bomba Yaptırım! Ortada Ne Fragman Var, Ne Oyuncu! Ağustos Deniyordu, Eylül Oldu, Şimdiyse…
Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları İsyan Ettirdi! Küçücük Su Bile 37 Liraya Yakın! Giden Cebini Boşaltıp Çıkacak! Tek Bir Makarna… mask
Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları İsyan Ettirdi! Küçücük Su Bile 37 Liraya Yakın! Giden Cebini Boşaltıp Çıkacak! Tek Bir Makarna…
Masterchef Yarışmasına Bir Şef Daha Eklendi! Acun Ilıcalı Şeflerin Ayağını Çok Fena Kaydıracak; Öyle Bir İsim Geldi Ki, Yarışmacıların Anası Ağlayacak… mask
Masterchef Yarışmasına Bir Şef Daha Eklendi! Acun Ilıcalı Şeflerin Ayağını Çok Fena Kaydıracak; Öyle Bir İsim Geldi Ki, Yarışmacıların Anası Ağlayacak…
Cildiniz Sarkıyorsa ve Çökmüşse Dikkat! Hanımlar Bu İki Ürün Başucunuzda Olacak; Işıl Işıl Parlayacaksınız! Pahalı Kremlerin Devri Kapandı… mask
Cildiniz Sarkıyorsa ve Çökmüşse Dikkat! Hanımlar Bu İki Ürün Başucunuzda Olacak; Işıl Işıl Parlayacaksınız! Pahalı Kremlerin Devri Kapandı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL