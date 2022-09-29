BİM Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı, Bakliyat, Bebek Bezi ve Deterjan Ürünlerinde Dev İndirim! Fiyatlar Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalmaya Başladı!
Bim market yaptığı dev kampanyalara devam ediyor. Her hafta yapılan dev kampanyalara bir yenisi daha eklendi ve vatandaşların en çok talep ettiği ve satın aldığı ürünlerde fiyatları yarıya indirdi. İşte Bim marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.
Son dönemde vatandaşların alışverişte en çok tercih ettiği marketlerden biri olan Bim, yaptığı kampanyalar ile zirveye oynamaya devam ediyor. Bu bağlamda Ayçiçek Yağı, bakliyat, bebek bezi ve deterjan ürünlerinde indirime gitti. İşte Bim marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.
Sole Ayçiçek Yağı 5 litre: 155 TL
Sole Ayçiçek Yağı 2 litre: 69 TL
Sole Ayçiçek Yağı 1 litre: 34,50 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 5 litre: 165 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre: 169 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 2 litre: 79 TL
Abalı Ayçiçek Yağı 5 litre: 165 TL
Abalı Ayçiçek Yağı 2 litre: 67,50 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 2 litre: 63,90 TL
Saban Kırmızı Mercimek 1 kg: 16,50 TL
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29 Eyl 2022 - 17:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.