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29 Eyl 2022 - 16:58

Bir Peri Masalı Dizisi Daha İlk Bölümüyle Linç Üzerine Linç Yedi! “Böyle Baba Olmaz Olsun!” O Sahneler Seyircileri Çileden Çıkardı! “Yok Artık!”

FOX TV ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Bir Peri Masalı, dün akşam itibariyle ilk bölümünü seyircileriyle buluşturmuştu. Dizinin daha ilk bölümü bile tepki üzerine tepki topladı! “Böyle baba olmaz olsun” yorumlarını alan Bir Peri Masalı’nda yayınlanan o sahneler seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…