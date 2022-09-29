Bir Peri Masalı Dizisi Daha İlk Bölümüyle Linç Üzerine Linç Yedi! “Böyle Baba Olmaz Olsun!” O Sahneler Seyircileri Çileden Çıkardı! “Yok Artık!”
FOX TV ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Bir Peri Masalı, dün akşam itibariyle ilk bölümünü seyircileriyle buluşturmuştu. Dizinin daha ilk bölümü bile tepki üzerine tepki topladı! “Böyle baba olmaz olsun” yorumlarını alan Bir Peri Masalı’nda yayınlanan o sahneler seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç ve Hazal Filiz Küçükköse gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Peri Masalı, hem hikayesiyle hem de oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Gencecik kızın tek günde değişen hayatı, seyircilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yayınlanan dizide yer alan bir sahne ise dizi izleyicisinin tepkilerine neden oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.