Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Semtte? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Nerede Nasıl Gidilir? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Poliklinikleri ve Telefon Numarası...
Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ya da bilinen adıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül 2022 tarihi itibariyle başkentlilerin hizmetine sunuldu. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen Ankara Etlik Şehir Hastanesi, pek çok özelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Sizde Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ya da bilinen adıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül 2022 tarihi itibariyle başkentlilerin hizmetine sunuldu. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen Ankara Etlik Şehir Hastanesi, pek çok özelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki EGO, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nden geçecek olan seferlerinin numarasını açıkladı. Peki, Ankara Etlik Şehir Hastanesi nerede nasıl gidilir? Ankara Etlik Şehir Hastanesi hangi semtte? Ankara Etlik Şehir Hastanesi hangi poliklinik var? İşte, detaylar…
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02 Eki 2022 - 23:01 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.