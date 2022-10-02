Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Semtte? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Nerede Nasıl Gidilir? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Poliklinikleri ve Telefon Numarası...

Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ya da bilinen adıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül 2022 tarihi itibariyle başkentlilerin hizmetine sunuldu. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen Ankara Etlik Şehir Hastanesi, pek çok özelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki EGO, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nden geçecek olan seferlerinin numarasını açıkladı. Peki, Ankara Etlik Şehir Hastanesi nerede nasıl gidilir? Ankara Etlik Şehir Hastanesi hangi semtte? Ankara Etlik Şehir Hastanesi hangi poliklinik var? İşte, detaylar…

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