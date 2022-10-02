- 02 Eki 2022 - 23:01

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Semtte? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Nerede Nasıl Gidilir? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Poliklinikleri ve Telefon Numarası...

Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ya da bilinen adıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül 2022 tarihi itibariyle başkentlilerin hizmetine sunuldu. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen Ankara Etlik Şehir Hastanesi, pek çok özelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Sizde Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ya da bilinen adıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül 2022 tarihi itibariyle başkentlilerin hizmetine sunuldu. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen Ankara Etlik Şehir Hastanesi, pek çok özelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki EGO, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nden geçecek olan seferlerinin numarasını açıkladı. Peki, Ankara Etlik Şehir Hastanesi nerede nasıl gidilir? Ankara Etlik Şehir Hastanesi hangi semtte? Ankara Etlik Şehir Hastanesi hangi poliklinik var? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

02 Eki 2022 - 23:01 - Gündem

# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede? mask
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede?
Ankara’nın En İyi Kamp Alanları Nerede? Ankara Ücretli ve Ücretsiz Çadır Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir, Ne Kadar Uzaklıkta? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları… mask
Ankara’nın En İyi Kamp Alanları Nerede? Ankara Ücretli ve Ücretsiz Çadır Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir, Ne Kadar Uzaklıkta? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları…
Ankara Elektrik Kesintisi! 12 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 12 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Çankaya’da Kaldırım Çalışmaları Hız Kesmiyor... mask
Çankaya’da Kaldırım Çalışmaları Hız Kesmiyor...
Marketlerdeki fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Fahiş Fiyat Artışı Karşısında Tüketici Ne Yapmalı? Fahiş Fiyat Artışı Şikayet Telefonları Ankara mask
Marketlerdeki fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Fahiş Fiyat Artışı Karşısında Tüketici Ne Yapmalı? Fahiş Fiyat Artışı Şikayet Telefonları Ankara
30 Ağustos Ankara’da Otobüsler Ücretsiz Mi? 30 Ağustos’ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi Olacak? mask
30 Ağustos Ankara’da Otobüsler Ücretsiz Mi? 30 Ağustos’ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi Olacak?
Ankara’da Metro Hatları Çalışıyor Mu? Batıkent-Sincan Metro Hattı Ne Zaman Bitecek? mask
Ankara’da Metro Hatları Çalışıyor Mu? Batıkent-Sincan Metro Hattı Ne Zaman Bitecek?
TOKİ Ucuz Taksitli Konut Başvuruları Başladı Mı 2022? TOKİ Ankara Ucuz Konut Başvuruları Ne Zaman? İşte TOKİ Ankara 2+1, 3+1 Konut Başvuruları! mask
TOKİ Ucuz Taksitli Konut Başvuruları Başladı Mı 2022? TOKİ Ankara Ucuz Konut Başvuruları Ne Zaman? İşte TOKİ Ankara 2+1, 3+1 Konut Başvuruları!
Ankara Hal Fiyatları Güncellendi! Meyve, Sebze ve Balık Fiyatları Ne Kadar Oldu! Ankara'da domates kaç para? İşte 28 Temmuz 2022 Ankara Hal Fiyatları… mask
Ankara Hal Fiyatları Güncellendi! Meyve, Sebze ve Balık Fiyatları Ne Kadar Oldu! Ankara'da domates kaç para? İşte 28 Temmuz 2022 Ankara Hal Fiyatları…
Altındağ'ın Altınbis'i Çok Sevildi... mask
Altındağ'ın Altınbis'i Çok Sevildi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincanlı Hanımlar Yeteneklerini Keşfediyor... mask
Sincanlı Hanımlar Yeteneklerini Keşfediyor...
Çankaya’dan 3 Park Daha! Ukrayna Parkı Açılışında Mesaj: “Savaşa Hayır, Barışa Evet” mask
Çankaya’dan 3 Park Daha! Ukrayna Parkı Açılışında Mesaj: “Savaşa Hayır, Barışa Evet”
Keçiören Gönül Köşkü’nde Yaşlılar Günü Kutlandı... mask
Keçiören Gönül Köşkü’nde Yaşlılar Günü Kutlandı...
Sevgi Soysal Çankaya Cebeci’de Yaşayacak... mask
Sevgi Soysal Çankaya Cebeci’de Yaşayacak...
Sincan Belediyesi Hanımlar Konağında Alzheimer Semineri... mask
Sincan Belediyesi Hanımlar Konağında Alzheimer Semineri...
Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Mamak'ta Bilim ve Teknoloji Buluşması’na Büyük İlgi... mask
Mamak'ta Bilim ve Teknoloji Buluşması’na Büyük İlgi...
Sincan’da “Mahalle Meclisi Toplantıları” Yeniden Başladı... mask
Sincan’da “Mahalle Meclisi Toplantıları” Yeniden Başladı...
Mamak Belediyesinde Tam Açık Kapı Günü... mask
Mamak Belediyesinde Tam Açık Kapı Günü...
Pursaklar’da Öncelik Yayanın... mask
Pursaklar’da Öncelik Yayanın...
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankaralı Esnaftan İlginç 2. El Araç Satışı! “İphone 14’ü Getir, Otomobili Götür” Öyle Bir Takas Taktiği Geliştirdi Ki, Görenler Şok Oldu... mask
Ankaralı Esnaftan İlginç 2. El Araç Satışı! “İphone 14’ü Getir, Otomobili Götür” Öyle Bir Takas Taktiği Geliştirdi Ki, Görenler Şok Oldu...
Devletten Prefabrik Ev Yardımı 150 Bin TL Oldu! Hemen Başvurun... Prefabrik Ev Yapım Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? Prefabrik Ev Yapımı Kimlere Verilir, Şartları Nedir? mask
Devletten Prefabrik Ev Yardımı 150 Bin TL Oldu! Hemen Başvurun... Prefabrik Ev Yapım Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? Prefabrik Ev Yapımı Kimlere Verilir, Şartları Nedir?
Ankara’da Kültür ve Sanat Maratonu Başladı... Pazar ve Pazartesi Programları... Konser, Tiyatro, Opera... mask
Ankara’da Kültür ve Sanat Maratonu Başladı... Pazar ve Pazartesi Programları... Konser, Tiyatro, Opera...
İki Yüzlülükte Marka Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yüzüne Gülüp, Arkadan İş Çeviren O Burçlar... mask
İki Yüzlülükte Marka Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yüzüne Gülüp, Arkadan İş Çeviren O Burçlar...
Rusya'nın İlhak Kararına Türkiye'den Tepki ; 'Reddediyoruz!' mask
Rusya'nın İlhak Kararına Türkiye'den Tepki ; 'Reddediyoruz!'
Aile Destek Paketi Ödemeleri Ne Zaman Yatacak? 2022 Aile Destek Programı Ödemeleri Başvurusu Ekranı Açıklandı! mask
Aile Destek Paketi Ödemeleri Ne Zaman Yatacak? 2022 Aile Destek Programı Ödemeleri Başvurusu Ekranı Açıklandı!
Çağla Şıkel Yaptığı Paylaşım İle Herkesi Şok Etti! Ablasını Görenler Küçük Dilini Yuttu! Bu Benzerlik Fazla, Resmen İkizi! mask
Çağla Şıkel Yaptığı Paylaşım İle Herkesi Şok Etti! Ablasını Görenler Küçük Dilini Yuttu! Bu Benzerlik Fazla, Resmen İkizi!
Aldatmak Dizisi 2. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aldatmak Dizisi 2. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
ÇKS Başvuruları Artık e-Devlet'te... mask
ÇKS Başvuruları Artık e-Devlet'te...
# ANKARA GEZİ REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede? mask
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede?
Ankara’nın En İyi Kamp Alanları Nerede? Ankara Ücretli ve Ücretsiz Çadır Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir, Ne Kadar Uzaklıkta? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları… mask
Ankara’nın En İyi Kamp Alanları Nerede? Ankara Ücretli ve Ücretsiz Çadır Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir, Ne Kadar Uzaklıkta? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları…
30 Ağustos Ankara’da Otobüsler Ücretsiz Mi? 30 Ağustos’ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi Olacak? mask
30 Ağustos Ankara’da Otobüsler Ücretsiz Mi? 30 Ağustos’ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi Olacak?
Başkent İç Turizm'e Ücretsiz VIP... mask
Başkent İç Turizm'e Ücretsiz VIP...
Ankara’da Battal Gazi’nin Babası Hüseyin Gazi'nin Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hüseyin Gazi Mahallesi Hangi İlçede, Nerede? mask
Ankara’da Battal Gazi’nin Babası Hüseyin Gazi'nin Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hüseyin Gazi Mahallesi Hangi İlçede, Nerede?
Ankaralılar Yaz Şenlikleri İle Konsere Doyacak! Musa Eroğlu'dan Cem Adrian'a , Mehmet Demirtaş'tan Zara'ya... Daha Birçok Sevilen Sanatçı! mask
Ankaralılar Yaz Şenlikleri İle Konsere Doyacak! Musa Eroğlu'dan Cem Adrian'a , Mehmet Demirtaş'tan Zara'ya... Daha Birçok Sevilen Sanatçı!
Ankara Gençlik Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Gençlik Parkına Giriş Ücretli Mi, Kaç Lira? Ankara Lunapark Jeton Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar? mask
Ankara Gençlik Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Gençlik Parkına Giriş Ücretli Mi, Kaç Lira? Ankara Lunapark Jeton Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar?
Ankara Atakule Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Atakule'nin Üstü Dönüyor Mu? Atakule'ye Giriş Ücreti Ne Kadar? mask
Ankara Atakule Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Atakule'nin Üstü Dönüyor Mu? Atakule'ye Giriş Ücreti Ne Kadar?
Ankara Kalecik'te Çocuklara İzcilik Aşısı... mask
Ankara Kalecik'te Çocuklara İzcilik Aşısı...
Ankara Çubuk-1 Rekreasyon Alanı Nerede, Nasıl Gidilir? Çubuk-1 Rekreasyon Alanı Giriş Ücreti Ne Kadar? mask
Ankara Çubuk-1 Rekreasyon Alanı Nerede, Nasıl Gidilir? Çubuk-1 Rekreasyon Alanı Giriş Ücreti Ne Kadar?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankaralı Esnaftan İlginç 2. El Araç Satışı! “İphone 14’ü Getir, Otomobili Götür” Öyle Bir Takas Taktiği Geliştirdi Ki, Görenler Şok Oldu... mask
Ankaralı Esnaftan İlginç 2. El Araç Satışı! “İphone 14’ü Getir, Otomobili Götür” Öyle Bir Takas Taktiği Geliştirdi Ki, Görenler Şok Oldu...
Devletten Prefabrik Ev Yardımı 150 Bin TL Oldu! Hemen Başvurun... Prefabrik Ev Yapım Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? Prefabrik Ev Yapımı Kimlere Verilir, Şartları Nedir? mask
Devletten Prefabrik Ev Yardımı 150 Bin TL Oldu! Hemen Başvurun... Prefabrik Ev Yapım Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? Prefabrik Ev Yapımı Kimlere Verilir, Şartları Nedir?
Ekim Ayını Bitik, Yıkık ve Mutsuz Geçirecek Burçlar Hangileridir? İşte Bu Ay Yüzü Gülmeyecek O Burçlar… mask
Ekim Ayını Bitik, Yıkık ve Mutsuz Geçirecek Burçlar Hangileridir? İşte Bu Ay Yüzü Gülmeyecek O Burçlar…
Camdaki Kız Dizisinde Muzo Tüm Gizli Sırları Tek Tek Açıkladı! Nalan ve Hayri Olayı Büyük Patlak Verdi... Nalan Kapının Önüne Konulacak! mask
Camdaki Kız Dizisinde Muzo Tüm Gizli Sırları Tek Tek Açıkladı! Nalan ve Hayri Olayı Büyük Patlak Verdi... Nalan Kapının Önüne Konulacak!
Camdaki Kız Dizisinden Göbek Attıran Veda! Ölümü Öyle Bir İsmin Elinden Oldu Ki, Duyan Halay Çekmeye Başladı! Neler Oldu Neler… mask
Camdaki Kız Dizisinden Göbek Attıran Veda! Ölümü Öyle Bir İsmin Elinden Oldu Ki, Duyan Halay Çekmeye Başladı! Neler Oldu Neler…
Masterchef Gamze ve Fatma Nur Arasındaki Savaş Büyüdü! Saç Baş Kavgadan Sonra Kimse Sakinleştiremedi! Mehmet Şef İkiliyi Zor Ayırdı! mask
Masterchef Gamze ve Fatma Nur Arasındaki Savaş Büyüdü! Saç Baş Kavgadan Sonra Kimse Sakinleştiremedi! Mehmet Şef İkiliyi Zor Ayırdı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL