- 30 Eyl 2022 - 00:02

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Nerede Nasıl Gidilir? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Semtte? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Poliklinik Var…

Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ya da bilinen adıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül 2022 tarihi itibariyle başkentlilerin hizmetine sunuldu. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen Ankara Etlik Şehir Hastanesi, pek çok özelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Sizde Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ya da bilinen adıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül 2022 tarihi itibariyle başkentlilerin hizmetine sunuldu. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen Ankara Etlik Şehir Hastanesi, pek çok özelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki EGO, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nden geçecek olan seferlerinin numarasını açıkladı. Peki, Ankara Etlik Şehir Hastanesi nerede nasıl gidilir? Ankara Etlik Şehir Hastanesi hangi semtte? Ankara Etlik Şehir Hastanesi hangi poliklinik var? İşte, detaylar…

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30 Eyl 2022 - 00:02 - Gündem

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