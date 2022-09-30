Ankaralı Esnaf Yine Yaptı Yapacağını! Öyle Bir Takas Taktiği Geliştirdi Ki, Lidyalıların Kemikleri Sızım Sızım Sızladı! “Yok Artık!”

Son zamanlarda küresel bir sorun haline gelen enflasyonun üzerine bir de Türkiye’de dolar kuru ekleyince vatandaşlar beğendikleri telefonları alabilmek adına çeşitli takas yöntemlerine girmeye başladı. Alışverişlerinde kredi kartı ile aldığı telefonu peşin satarak geçimini sağlayanlara alışılsa da Ankara’da bir esnafın bulduğu takas yöntemine ilk kez rastlandı. Ankaralı Fatih Kök, arabası karşılığında para değil, başka bir şey isteğince ilanı görenler bir hayli şaşırdı! Peki, Ankaralı Fatih Kök, arabasını ne karşılığı satışa çıkardı? Ankaralı Fatih Kök arabası için ne istedi? İşte, detaylar…