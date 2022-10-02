Ankaralı Esnaftan İlginç 2. El Araç Satışı! “İphone 14’ü Getir, Otomobili Götür” Öyle Bir Takas Taktiği Geliştirdi Ki, Görenler Şok Oldu...
Son zamanlarda küresel bir sorun haline gelen enflasyonun üzerine bir de Türkiye’de dolar kuru ekleyince vatandaşlar beğendikleri telefonları alabilmek adına çeşitli takas yöntemlerine girmeye başladı. Alışverişlerinde kredi kartı ile aldığı telefonu peşin satarak geçimini sağlayanlara alışılsa da Ankara’da bir esnafın bulduğu takas yöntemine ilk kez rastlandı. İşte detaylar...
Son zamanlarda küresel bir sorun haline gelen enflasyonun üzerine bir de Türkiye’de dolar kuru ekleyince vatandaşlar beğendikleri telefonları alabilmek adına çeşitli takas yöntemlerine girmeye başladı. Alışverişlerinde kredi kartı ile aldığı telefonu peşin satarak geçimini sağlayanlara alışılsa da Ankara’da bir esnafın bulduğu takas yöntemine ilk kez rastlandı. Ankaralı Fatih Kök, arabası karşılığında para değil, başka bir şey isteğince ilanı görenler bir hayli şaşırdı! Peki, Ankaralı Fatih Kök, arabasını ne karşılığı satışa çıkardı? Ankaralı Fatih Kök arabası için ne istedi? İşte, detaylar…
02 Eki 2022 - 22:56 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.