Ankara Resmi Olarak Ne Zaman Başkent Oldu? Ankara Nasıl Başkent Oldu? İşte Ankara'nın Başkent Oluşu Kısaca…
Türkiye’nin başkenti olmasıyla pek çok kamu kurum ve kuruluşuna ev sahipliği eden Ankara, aynı zamanda kurucu meclisten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı Anıtkabir’e kadar pek çok tarihi yapıya da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Öte yandan Ankara’nın başkent ilan edilmesinin birtakım sebepleri bulunuyor. İşte detaylar...
Türkiye’nin başkenti olmasıyla pek çok kamu kurum ve kuruluşuna ev sahipliği eden Ankara, aynı zamanda kurucu meclisten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı Anıtkabir’e kadar pek çok tarihi yapıya da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Öte yandan Ankara’nın başkent ilan edilmesinin birtakım sebepleri bulunuyor. Peki, Ankara resmi olarak ne zaman başkent oldu? Ankara nasıl başkent oldu? İşte Ankara'nın başkent oluşu kısaca hikayesi…
29 Eyl 2022 - 20:13 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.