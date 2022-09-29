Survivor Nisa’dan Kalpleri Titreten İlan-ı Aşk! 21 Gün İçinde… Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Düğün Çok Yakın! Sosyal Medya Sallanıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı’ndan kalpleri titreten ilan-ı aşk geldi! 21 gün içinde yaptıklarını tek tek paylaşan Nisa Bölükbaşı, düğünün çok yakında olduğunu göstermiş oldu! Sosyal medyayı bir kere daha sallayan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, aşklarını milyonlara kanıtladı! İşe merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümde finale kalan Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasından kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olmuştu. İlk kez 2020 yılında Survivor yarışmasında görülen Nisa Bölükbaşı, sempatik ve sevecen tavırlarıyla hayranlarının kalbinde şampiyon olmuştu. Yarım kalan hayallerini tamamlamak adına Survivor 2022 yarışmasına, sevgilisi Ogeday Girişken’le katılan Nisa Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden biricik aşkıyla öyle bir paylaşım yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.