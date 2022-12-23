Ankara Kamp Alanları 2023! Ankara'da Ücretli ve Ücretsiz En İyi Kamp Alanları Neresidir? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları…

Kış tam anlamıyla gelmeden hafta sonunu keyifli bir kamp ile değerlendirmek isteyen Ankaralılar için çok sayıda alternatif bulunuyor. Bu alternatifler incelendiğinde Ankara şehir merkezine oldukça yakın olan kamp alanlarının da Ankaralılara hizmet vermek için pek çok doğal güzellik sunduğu biliniyor.

Pek çok doğal güzelliğe ev sahipliği yapması ile başkentlilere çok sayıda doğa aktivitesi sunan Ankara, kesinlikle kamp yapılacak en güzel kentler arasında yer alıyor. Peki, Ankara’nın en iyi kamp alanları nerede?

Ankara’nın en iyi kamp alanları doğal güzellikleri içerisinde bulunduran Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kızılcahamam gibi ilçelere bağlı olan mevkilerde yer alıyor.

Peki, Ankara’nın en iyi kamp alanları nerede? En iyi Ankara çadır kamp alanlarına nasıl gidilir, ne kadar uzaklıkta? İşte Ankara 2023 kamp alanları…

Ankara'da Ücretli ve Ücretsiz En İyi Kamp Alanları Neresidir?

***Işık Dağı Karagöl Jeositi Kamp Alanı ( Ankara - Kızılcahamam)

Işık Dağı Karagöl Jeositi Kamp alanı Ankara'nın en güzel ilçelerden biri olan Kızılcaham'a 35 km uzaklıktadır. Burada doğa ile baş başa kalmanızı sağlayacak, eşsiz manzaraya sahip güzel bir kamp alanıdır. Gölün çevresi 80 M X 35 Metredir.

Gölün çevresinde kamp yapma imkanı olup yerleşim yerinden uzaktadır. Kamp alanına gitmeden önce şehir merkezinde tüm alışveriş yapılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca bu alanda cep telefonu çekmemekte olup, tuvalette bulunmamaktadır.

*** Şahinler Tabiat Parkı Kamp Alanı ( Ankara - Kızılcahamam)

Şahinler Tabiat Parkı Ankara şehir merkezine 107 km, Kızılcahamam ilçesine 30 km ve Bolu'nun Gerede ilçesine de 30 km uzaklıktadır. Kamp alanında elektrik olmasa da tuvalet ihtiyacınız için yer mevcuttur. Cep telefonu çeken bir kamp alanı olup, market bulunmamaktadır.

***Sorgun Göleti Tabiat Parkı Kamp Alanı ( Ankara - Güdül)

Sorgun Göleti Ankara şehir merkezine 104 km uzaklıktadır. Gölet Güdül ilçesindedir.

*** Çamkoru Tabiat Parkı Kamp Alanı (Ankara - Çamlıdere)

Çamkoru Tabiat Parkı, Ankara Çamlıdere ilçesi hudutlarında yer almaktır. Ankara'ya 110 km uzaklıkta bulunan bir tabiat parkıdır. Tabiat parkında ayrıca Çamkoru Göleti bulunur. 215 dönüm büyüklüğündedir.