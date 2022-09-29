Gençlerbirliği Ne Zaman, Kim Tarafından Kuruldu! Gençlerbirliği'nin Kaç Kupası Var? Gençlerbirliği Başkanı ve Teknik Direktörü Kim?
Kırmızı ve siyah olan renkleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllardan bu yana yeşil sahalarda mücadele eden Gençlerbirliği, yeni sezonda da liglerdeki yerini aldı. Pek çok ciddi başarı elde etmiş olan Gençlerbirliği’nin bu sezonki teknik kadrosu da netleşti. İşte Gençlerbirliği ile ilgili son detaylar...
Kırmızı ve siyah olan renkleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllardan bu yana yeşil sahalarda mücadele eden Gençlerbirliği, yeni sezonda da liglerdeki yerini aldı. Pek çok ciddi başarı elde etmiş olan Gençlerbirliği’nin bu sezonki teknik kadrosu da netleşti. Peki, Gençlerbirliği ne zaman, kim tarafından kuruldu? Gençlerbirliği'nin kaç kupası var? Gençlerbirliği başkanı ve teknik direktörü kim? İşte, detaylar...
29 Eyl 2022 - 20:47 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.