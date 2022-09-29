Kırmızı ve siyah olan renkleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllardan bu yana yeşil sahalarda mücadele eden Gençlerbirliği, yeni sezonda da liglerdeki yerini aldı. Pek çok ciddi başarı elde etmiş olan Gençlerbirliği’nin bu sezonki teknik kadrosu da netleşti. Peki, Gençlerbirliği ne zaman, kim tarafından kuruldu? Gençlerbirliği'nin kaç kupası var? Gençlerbirliği başkanı ve teknik direktörü kim? İşte, detaylar...