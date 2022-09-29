Arka Sokaklar Dizisine Kanal D’den Bomba Yaptırım! Ortada Ne Fragman Var, Ne Oyuncu! Ağustos Deniyordu, Eylül Oldu, Şimdiyse…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan şok bir hamle geldi! Ekranlara dönmesi için Eylül ve Ağustos ayları işaret edilmişti ama ne fragman yayınlanmıştı hem de oyuncular belli olmuştu. Sosyal medyada yankı uyandıran bir iddia ise Arka Sokaklar izleyicisini derinden sarstı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyordu ama bir türlü fragman yayınlanmıyordu. Diziden bir de üst üste oyuncu ayrılıkları gelince seyirciler adeta yerle bir olmuştu. Şimdiyse bir acı haber daha geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.