- 29 Eyl 2022 - 21:53 G: 29 Eyl 2022 - 21:58

Arka Sokaklar Dizisine Kanal D’den Bomba Yaptırım! Ortada Ne Fragman Var, Ne Oyuncu! Ağustos Deniyordu, Eylül Oldu, Şimdiyse…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan şok bir hamle geldi! Ekranlara dönmesi için Eylül ve Ağustos ayları işaret edilmişti ama ne fragman yayınlanmıştı hem de oyuncular belli olmuştu. Sosyal medyada yankı uyandıran bir iddia ise Arka Sokaklar izleyicisini derinden sarstı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyordu ama bir türlü fragman yayınlanmıyordu. Diziden bir de üst üste oyuncu ayrılıkları gelince seyirciler adeta yerle bir olmuştu. Şimdiyse bir acı haber daha geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Eyl 2022 - 21:53 Ankara- Yaşam

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