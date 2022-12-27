Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır? İşte Ankara'nın İlçeleri Hakkında Önemli Bilgiler...

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en büyük ikinci şehridir. Ankara, ilçelerden oluşan bir büyükşehir belediyesi tarafından yönetilir. Büyükşehir belediyesi, Ankara ilinin 25 ilçesi tarafından oluşur.

Bu ilçeler, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle'dir.

Bu ilçeler, Ankara'nın farklı bölgelerini kapsar ve her biri kendine özgü özellikleri ve kültürel değerleri olan önemli turizm cazibe merkezleridir.

Ankara il ve İlçelerinin Tarihçesi

Ankara'nın yönetimini, ilçelerden oluşan bir büyükşehir belediyesi tarafından yürütülür. Türkiye'de büyükşehir belediyesi kavramı, 16 Şubat 1924 tarihinde çıkarılan 417 sayılı yasa ile kurulmuştur. Bu yasa, 1930 yılında 1580 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmış, ancak bu yasa günümüze kadar çeşitli değişiklikler geçirilerek belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen temel kaynak olmuştur.

Ankara iline bağlı ilçeler, tarih boyunca değişmiş ve yeni ilçeler oluşmuştur. Örneğin, 1936 yılında Çankaya ilçesi ayrılıp yeni bir ilçe haline gelmiştir. 1953 yılında Altındağ ilçesi kurulmuştur ve 1968 yılına kadar kaza olarak kalan Etimesgut, 1990 yılında ilçe olmuş ve belediye teşkilatı kurulmuştur. 1983'te bir grup yeni ilçe daha oluşmuştur: Keçiören, Mamak, Gölbaşı ve Sincan. Bu ilçelerden Sincan, 1988'de Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınarak merkez ilçe konumuna getirilmiştir. 1984 yılında Yenimahalle de ilçe olmuş, daha sonra Kahramankazan, Akyurt ve Pursaklar da Ankara ilinin ilçeleri olmuştur. Bu süreçte, Ankara iline bağlı olan bazı bölgeler de ilden kopmuştur.

Ankara İl ve İlçelerin Nüfusu

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en büyük ikinci şehridir. 2021 sonu itibariyle, Ankara ilinin nüfusu 5.747.325'tür ve yüzölçümü 25.632 km2'dir. Bu, ilçe başına ortalama 224 kişi düşer. Yoğunluk olarak, en fazla nüfusun bulunduğu ilçe Keçiören'dir ve bu ilçe başına ortalama 5930 kişi düşmektedir.

Ankara ilinde yıllık nüfus artış oranı %1,48'dir. TÜİK verilerine göre, Ankara ilinde 25 ilçe ve belediye bulunmaktadır ve bu belediyelerde toplam 1425 mahalle vardır. Nüfus artış oranı olarak, en yüksek ilçe Altındağ (%2,91) ve en düşük ilçe Bala (-%10,92) olmuştur.

Ankara İlçeleri; Çankaya

Çankaya, Ankara ilinin bir ilçesidir ve Ankara'nın orta kesiminde yer alır. Çankaya, Ankara'nın başkent olması ile birlikte Türkiye'nin yönetim merkezi haline gelmiştir.

Çankaya, 949.265 kişilik yerleşik nüfusuyla Ankara'nın en büyük ilçesi ve Türkiye'nin ikinci en büyük ilçesi konumundadır. Gün içinde nüfusu iki milyona kadar çıkabilmektedir ve Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olarak bilinir.

Çankaya, 102 lise ve 13 üniversitesiyle önemli bir eğitim kentidir. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Ve Teklonoji Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Çankaya Türkiye'nin en gelişmiş 2. ilçesi olarak seçilmiştir.

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