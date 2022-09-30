- 30 Eyl 2022 - 04:00 G: 29 Eyl 2022 - 22:09

Ankara'nın Hangi İlçelerinde KYK Yurdu Var? Ankara KYK Yurtları Kaç Kişilik? İşte Ankara KYK Yurt Adresleri ve Telefon Numaraları…

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yut başvurularının başladığını açıklamasının ardından gözler Ankara’da okuyacak olan öğrenciler için KYK yurtlarına çevrildi. Öte yandan KYK yurtlarının sayısı Ankara’da yeni eğitim ve öğretim sezonu öncesinde artırıldı. İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yut başvurularının başladığını açıklamasının ardından gözler Ankara’da okuyacak olan öğrenciler için KYK yurtlarına çevrildi. Öte yandan KYK yurtlarının sayısı Ankara’da yeni eğitim ve öğretim sezonu öncesinde artırıldı. Peki, Ankara'nın hangi ilçelerinde KYK yurdu var? Ankara KYK yurtları kaç kişilik? İşte Ankara KYK yurt adresleri ve telefon numaraları…

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30 Eyl 2022 - 04:00 - Gündem

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