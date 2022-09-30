Altın Yükseldikçe Yükseldi! 30 Eylül Altın Fiyatları Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! “Yok Artık!” Son Dakika Uyarısı Geldi… Neler Oluyor?

Dolar kurunun yükselip düşmesi, ONS altının değer kaybetmesi ve FED faiz kararlarının terse işlemesinden dolayı altın fiyatları bir yükselip bir azalıyordu. Geçtiğimiz günlerde 960 liraya kadar gerileyen altın, haftanın son gününe yükseliş yaşayarak başladı! Yeniden 1000 lira olmak için ivme yakalayan altın, yatırımcısını şoke etti. Altın almak için kuyumcuya girenler ise elleri boş çıktı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!