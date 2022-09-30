- 30 Eyl 2022 - 09:27 G: 30 Eyl 2022 - 09:35

Altın Yükseldikçe Yükseldi! 30 Eylül Altın Fiyatları Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! “Yok Artık!” Son Dakika Uyarısı Geldi… Neler Oluyor?

Altın fiyatları yükseldikçe yükseldi! 30 Eylül altın fiyatları herkesin şok içerisinde bıraktı! “Yok artık” yorumlarına neden olan güncel altın fiyatları hakkında son dakika açıklaması geldi. Yıl sonunda ne kadara satılacağı ortaya çıkan altın, yatırımcısının ve alıcısının yüzünü güldürdü! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolar kurunun yükselip düşmesi, ONS altının değer kaybetmesi ve FED faiz kararlarının terse işlemesinden dolayı altın fiyatları bir yükselip bir azalıyordu. Geçtiğimiz günlerde 960 liraya kadar gerileyen altın, haftanın son gününe yükseliş yaşayarak başladı! Yeniden 1000 lira olmak için ivme yakalayan altın, yatırımcısını şoke etti. Altın almak için kuyumcuya girenler ise elleri boş çıktı! İşte merak edilenler…

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30 Eyl 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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