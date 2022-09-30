Masterchef Kaan’ın Sır Gibi Sakladığı Aşkı Ortaya Çıktı! Güzelliği Başları Döndürdü; Bir İçim Su… “Yengemize Bak Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük bomba patlak verdi! Yarışmacı Kaan Noyanalpan’ın sır gibi sakladığı biricik aşkı ortaya çıktı! Güzelliğiyle başları döndüren Kaan Noyanalpan’ın sevgilisini görenler “Bir içim su” yorumlarında bulundu! Bir bakanın bir daha baktığı güzel isim, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Somer Şef’in çok beğenilen restoranlarından biri olan Efendy’de yemeklerin tadına bakan yarışmacılar; stüdyoya döndüklerinde ise şeflerin istediği yemekler yeniden yapmışlardı. Yarışmada bulunan Kaan ise ilan-ı aşk edince sosyal medya sallanmıştı. Peki, yarışmacı Kaan Noyanalpan’ın biricik aşkı kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.