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30 Eyl 2022 - 09:56

Masterchef Kaan’ın Sır Gibi Sakladığı Aşkı Ortaya Çıktı! Güzelliği Başları Döndürdü; Bir İçim Su… “Yengemize Bak Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük bomba patlak verdi! Yarışmacı Kaan Noyanalpan’ın sır gibi sakladığı biricik aşkı ortaya çıktı! Güzelliğiyle başları döndüren Kaan Noyanalpan’ın sevgilisini görenler “Bir içim su” yorumlarında bulundu! Bir bakanın bir daha baktığı güzel isim, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…