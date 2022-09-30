- 30 Eyl 2022 - 09:56 G: 30 Eyl 2022 - 10:16

Masterchef Kaan’ın Sır Gibi Sakladığı Aşkı Ortaya Çıktı! Güzelliği Başları Döndürdü; Bir İçim Su… “Yengemize Bak Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük bomba patlak verdi! Yarışmacı Kaan Noyanalpan’ın sır gibi sakladığı biricik aşkı ortaya çıktı! Güzelliğiyle başları döndüren Kaan Noyanalpan’ın sevgilisini görenler “Bir içim su” yorumlarında bulundu! Bir bakanın bir daha baktığı güzel isim, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Somer Şef’in çok beğenilen restoranlarından biri olan Efendy’de yemeklerin tadına bakan yarışmacılar; stüdyoya döndüklerinde ise şeflerin istediği yemekler yeniden yapmışlardı. Yarışmada bulunan Kaan ise ilan-ı aşk edince sosyal medya sallanmıştı. Peki, yarışmacı Kaan Noyanalpan’ın biricik aşkı kim?

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30 Eyl 2022 - 09:56 Ankara- Yaşam

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