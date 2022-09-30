İrem Sak’ı Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Yeni Hali Herkesi Şaşırttı! İşte İrem Sak’ın Herkesi Ters Köşe Yapan Yeni Tarzı!
İrem Sak’ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliği ve oyunculuğu ile öne çıkan ünlü isimden bu hareket hiç beklenmiyordu. Görenleri şaşkına çeviren ve sevenlerini ters köşe yapan İrem Sak’ın son hali ise…
Ünlü oyuncu İrem Sak son hali ile görenleri şaşkına çeviriyor. Başarılı oyunculuğu, kusursuz fiziği ve aşk hayatı ile magazin gündemine sık sık düşen İrem Sak bu sefer inanılmaz değişimi ile gündeme geldi. Yer aldığı başarılı yapımlarda gösterdiği oyunculuk ile milyonların sevgisini ve takdirini kazanan İrem Sak’ın son hali, ise oldukça ilginç.
2010 yılında ilk kez Şen Yuva dizisi ile seyirciler karşısına çıkan İrem Sak başarıyı ise Gülse Birsel ’in hem senaryosunda hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalan Dünya dizisi ile yakalamıştı. Dizide canlandırdığı Tülay karakteri ile izleyenlerden tam not alan ve Şöhret adımlarını bir bir atan İrem Sak daha sonra yer aldığı projelerde canlandırdığı birçok karakter ile de başarısını artırmıştı. Ancak İrem Sak’ın gören herkesi ters köşe yaptığı son hali ise şu şekilde.
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30 Eyl 2022 - 10:56 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.