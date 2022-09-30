- 30 Eyl 2022 - 10:56 G: 30 Eyl 2022 - 13:46

İrem Sak’ı Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Yeni Hali Herkesi Şaşırttı! İşte İrem Sak’ın Herkesi Ters Köşe Yapan Yeni Tarzı!

İrem Sak’ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliği ve oyunculuğu ile öne çıkan ünlü isimden bu hareket hiç beklenmiyordu. Görenleri şaşkına çeviren ve sevenlerini ters köşe yapan İrem Sak’ın son hali ise…

Ünlü oyuncu İrem Sak son hali ile görenleri şaşkına çeviriyor. Başarılı oyunculuğu, kusursuz fiziği ve aşk hayatı ile magazin gündemine sık sık düşen İrem Sak bu sefer inanılmaz değişimi ile gündeme geldi. Yer aldığı başarılı yapımlarda gösterdiği oyunculuk ile milyonların sevgisini ve takdirini kazanan İrem Sak’ın son hali, ise oldukça ilginç.

2010 yılında ilk kez Şen Yuva dizisi ile seyirciler karşısına çıkan İrem Sak başarıyı ise Gülse Birsel ’in hem senaryosunda hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalan Dünya dizisi ile yakalamıştı. Dizide canlandırdığı Tülay karakteri ile izleyenlerden tam not alan ve Şöhret adımlarını bir bir atan İrem Sak daha sonra yer aldığı projelerde canlandırdığı birçok karakter ile de başarısını artırmıştı. Ancak İrem Sak’ın gören herkesi ters köşe yaptığı son hali ise şu şekilde.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

30 Eyl 2022 - 10:56 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Asgari Ücretli Çalışanlara Müjde! Asgari Ücret 10.000 TL’yi Bulacak! Asgari Ücrette Brüt-Net Farkı Ortadan Kalkıyor! mask
Asgari Ücretli Çalışanlara Müjde! Asgari Ücret 10.000 TL’yi Bulacak! Asgari Ücrette Brüt-Net Farkı Ortadan Kalkıyor!
5 Siyasi Partiye Suç Duyurusu! İşte O Partiler... mask
5 Siyasi Partiye Suç Duyurusu! İşte O Partiler...
Ankara’daki Yenikent Cezaevi Kampüsü’nde Kızılay Butik Açıldı! mask
Ankara’daki Yenikent Cezaevi Kampüsü’nde Kızılay Butik Açıldı!
Mahkum Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aldatmak Dizisi 2. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aldatmak Dizisi 2. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 11. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 11. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Devletten Prefabrik Ev Yapım Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? Prefabrik Ev Yapım Başvurusu Nasıl Yapılır? Prefabrik Ev Yapımı Kimlere Verilir, Şartları Nedir? mask
Devletten Prefabrik Ev Yapım Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? Prefabrik Ev Yapım Başvurusu Nasıl Yapılır? Prefabrik Ev Yapımı Kimlere Verilir, Şartları Nedir?
Ankara’nın En İyi Kamp Alanları Nerede? Ankara Ücretli ve Ücretsiz Çadır Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir, Ne Kadar Uzaklıkta? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları… mask
Ankara’nın En İyi Kamp Alanları Nerede? Ankara Ücretli ve Ücretsiz Çadır Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir, Ne Kadar Uzaklıkta? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları…
TOKİ Ankara Arsa Satışı Ne Zaman Yapılacak, Nerede Yapılacak? TOKİ Arsa Projesi Nasıl Yapılacak? İşte O Tarih ve Detaylar… mask
TOKİ Ankara Arsa Satışı Ne Zaman Yapılacak, Nerede Yapılacak? TOKİ Arsa Projesi Nasıl Yapılacak? İşte O Tarih ve Detaylar…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Baba Dizisinin Büşra’sı Kardeşiyle Asıl Şoku Yaşattı! “Yok Artık!” Güzelliğiyle Başları Döndürdü! “Arada Baba Dizisine Gönder!” mask
Baba Dizisinin Büşra’sı Kardeşiyle Asıl Şoku Yaşattı! “Yok Artık!” Güzelliğiyle Başları Döndürdü! “Arada Baba Dizisine Gönder!”
Yargı Dizisinin Ceylin’i Paris Sokaklarını Yaktı Yıktı! “Bu Güzelliğin Sebebi Ne!” Görenlerin Başları Döndü, Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Paris Sokaklarını Yaktı Yıktı! “Bu Güzelliğin Sebebi Ne!” Görenlerin Başları Döndü, Ne Diyeceğini Şaşırdı!
İlayda Alişan Tenis Kortunda Yaktı Yıktı! Göğüs Dekoltesi Bir Yandan Güzelliği Bir Yandan… “Yok Artık!” mask
İlayda Alişan Tenis Kortunda Yaktı Yıktı! Göğüs Dekoltesi Bir Yandan Güzelliği Bir Yandan… “Yok Artık!”
Seda Sayan’ın Yeni Tarzı Yeni Kocasıyla Uyumlu Yaptı! Tanınmaz Bir Hale Geldi; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Seda Sayan’ın Yeni Tarzı Yeni Kocasıyla Uyumlu Yaptı! Tanınmaz Bir Hale Geldi; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Gönderme! 83 Milyonun Önünde Yaptıkları Kabul Göremedi; Sosyal Medyayı Salladı! Bugün Boşanacaklardı; Ortalık Çok Fena Karıştı! mask
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Gönderme! 83 Milyonun Önünde Yaptıkları Kabul Göremedi; Sosyal Medyayı Salladı! Bugün Boşanacaklardı; Ortalık Çok Fena Karıştı!
Yılmaz Erdoğan’dan Tüyler Ürperten İtiraf! 10 Günde Bir Hamama Gitme Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız! Meğer… mask
Yılmaz Erdoğan’dan Tüyler Ürperten İtiraf! 10 Günde Bir Hamama Gitme Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız! Meğer…
Kısmetse Olur’un Efsane İsminden Tüyler Ürperten İntihar Haberi! Ayça Ekin Beğen Öldü Mü? Canlı Yayın Açarak Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Kısmetse Olur’un Efsane İsminden Tüyler Ürperten İntihar Haberi! Ayça Ekin Beğen Öldü Mü? Canlı Yayın Açarak Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Masterchef Gamze Pılını Pırtını Topladı; Gözyaşlarıyla Evine Döndü! Duydukları Onu Sinir Krizi Yaşattı! “Kurtulduk Egoistten!” Ayrılmasına Göbek Atan Bile Var! mask
Masterchef Gamze Pılını Pırtını Topladı; Gözyaşlarıyla Evine Döndü! Duydukları Onu Sinir Krizi Yaşattı! “Kurtulduk Egoistten!” Ayrılmasına Göbek Atan Bile Var!
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Saten Elbisesiyle Başları Döndürdü! Bakanlar Eridi Bitti; Rıfat Bu Hallerini Görse Kendini Yine Dağlara Vuracak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Saten Elbisesiyle Başları Döndürdü! Bakanlar Eridi Bitti; Rıfat Bu Hallerini Görse Kendini Yine Dağlara Vuracak! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Boşanma! Koroğlu Ailesinde 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor; Son Dakika Hamlesi Geldi! “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Boşanma! Koroğlu Ailesinde 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor; Son Dakika Hamlesi Geldi! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Baba Dizisinin Büşra’sı Kardeşiyle Asıl Şoku Yaşattı! “Yok Artık!” Güzelliğiyle Başları Döndürdü! “Arada Baba Dizisine Gönder!” mask
Baba Dizisinin Büşra’sı Kardeşiyle Asıl Şoku Yaşattı! “Yok Artık!” Güzelliğiyle Başları Döndürdü! “Arada Baba Dizisine Gönder!”
Yargı Dizisinin Ceylin’i Paris Sokaklarını Yaktı Yıktı! “Bu Güzelliğin Sebebi Ne!” Görenlerin Başları Döndü, Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Paris Sokaklarını Yaktı Yıktı! “Bu Güzelliğin Sebebi Ne!” Görenlerin Başları Döndü, Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Asgari Ücretli Çalışanlara Müjde! Asgari Ücret 10.000 TL’yi Bulacak! Asgari Ücrette Brüt-Net Farkı Ortadan Kalkıyor! mask
Asgari Ücretli Çalışanlara Müjde! Asgari Ücret 10.000 TL’yi Bulacak! Asgari Ücrette Brüt-Net Farkı Ortadan Kalkıyor!
İlayda Alişan Tenis Kortunda Yaktı Yıktı! Göğüs Dekoltesi Bir Yandan Güzelliği Bir Yandan… “Yok Artık!” mask
İlayda Alişan Tenis Kortunda Yaktı Yıktı! Göğüs Dekoltesi Bir Yandan Güzelliği Bir Yandan… “Yok Artık!”
Seda Sayan’ın Yeni Tarzı Yeni Kocasıyla Uyumlu Yaptı! Tanınmaz Bir Hale Geldi; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Seda Sayan’ın Yeni Tarzı Yeni Kocasıyla Uyumlu Yaptı! Tanınmaz Bir Hale Geldi; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Gönderme! 83 Milyonun Önünde Yaptıkları Kabul Göremedi; Sosyal Medyayı Salladı! Bugün Boşanacaklardı; Ortalık Çok Fena Karıştı! mask
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Gönderme! 83 Milyonun Önünde Yaptıkları Kabul Göremedi; Sosyal Medyayı Salladı! Bugün Boşanacaklardı; Ortalık Çok Fena Karıştı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL