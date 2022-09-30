Masterchef Gamze Pılını Pırtını Topladı; Gözyaşlarıyla Evine Döndü! Duydukları Onu Sinir Krizi Yaşattı! “Kurtulduk Egoistten!” Ayrılmasına Göbek Atan Bile Var!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Gamze’nin pılını pırtını toplayıp ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Gözyaşları içerisinde evine dönen Gamze Tosun’un duydukları ise sinir krizine girmesine neden oldu! “Kurtulduk egoistten” yorumlarını alan bu vedadan sonra birçok kişi göbek attığını bile belirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasında son bölümünde yarışmacılar, Somer Şef’in çok beğenilen Efendy isimli restoranını ziyaret etmişlerdi. Vejetaryen yemeklerin yapımını inceleyen yarışmacılar daha sonra stüdyoda marifetlerini göstermek adına tezgah başına geçmişlerdi! Yarışmada bulunan Gamze ise herkesi şok edecek bir haberle gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.