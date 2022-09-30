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30 Eyl 2022 - 11:53

Masterchef Gamze Pılını Pırtını Topladı; Gözyaşlarıyla Evine Döndü! Duydukları Onu Sinir Krizi Yaşattı! “Kurtulduk Egoistten!” Ayrılmasına Göbek Atan Bile Var!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Gamze’nin pılını pırtını toplayıp ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Gözyaşları içerisinde evine dönen Gamze Tosun’un duydukları ise sinir krizine girmesine neden oldu! “Kurtulduk egoistten” yorumlarını alan bu vedadan sonra birçok kişi göbek attığını bile belirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…