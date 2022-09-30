Kısmetse Olur’un Efsane İsminden Tüyler Ürperten İntihar Haberi! Ayça Ekin Beğen Öldü Mü? Canlı Yayın Açarak Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Bir dönemin en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur’da boy gösteren efsane isim Ayça Ekin Beğen’den tüylerin ürpermesine neden olacak bir intihar haberi geldi! Yıllardır takip eden hayranları ise “Ayça Ekin Beğen öldü mü?”, “Ayça Ekin Beğen’in son durumu nasıl?” gibi soruların yanıtını aramaya başladı! Sosyal medyada canlı yayın açan Ayça Ekin Beğen, öyle bir şey yaptı ki…
Kısmetse Olur programında Emre Ubeyli isimli yarışmacıyla unutulmaz bir aşk yaşayan Ayça Ekin Beğen, kısa sürede binlerce takipçi kazanmıştı. Halen milyonlarca kişinin takip ettiği Kısmetse Olur programında bir dönemler “Kraliçe” olarak anılan Ayça Ekin Beğen’den gelen intihar haberi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.