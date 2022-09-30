Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Eyl 2022 - 12:37

Kısmetse Olur’un Efsane İsminden Tüyler Ürperten İntihar Haberi! Ayça Ekin Beğen Öldü Mü? Canlı Yayın Açarak Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Bir dönemin en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur’da boy gösteren efsane isim Ayça Ekin Beğen’den tüylerin ürpermesine neden olacak bir intihar haberi geldi! Yıllardır takip eden hayranları ise “Ayça Ekin Beğen öldü mü?”, “Ayça Ekin Beğen’in son durumu nasıl?” gibi soruların yanıtını aramaya başladı! Sosyal medyada canlı yayın açan Ayça Ekin Beğen, öyle bir şey yaptı ki…