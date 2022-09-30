Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Defteri Kapandı! Yaptıkları Yanına Kar Kaldı; Nihat Tetiği Çekti! Salı Akşamı Kıyamet Var!
Somer ile Nihat arasında yaşananlar ile dikkat çeken Üç Kız Kardeş dizisi, o fragman ile herkesi şaşkına çevirmeyi başardı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi son bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümünün fragmanını yayınladı. Yeni bölüm fragmanı ile sosyal medyanın gündemine oturan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümde tansiyonun bir hayli yüksek olacağının sinyallerini verdi. Özellikle Somer ile Nihat arasında yaşananlar ile dikkat çeken Üç Kız Kardeş dizisi, o fragman ile herkesi şaşkına çevirmeyi başardı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi son bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
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30 Eyl 2022 - 12:33 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.