Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Defteri Kapandı! Yaptıkları Yanına Kar Kaldı; Nihat Tetiği Çekti! Salı Akşamı Kıyamet Var!

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümünün fragmanını yayınladı. Yeni bölüm fragmanı ile sosyal medyanın gündemine oturan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümde tansiyonun bir hayli yüksek olacağının sinyallerini verdi. Özellikle Somer ile Nihat arasında yaşananlar ile dikkat çeken Üç Kız Kardeş dizisi, o fragman ile herkesi şaşkına çevirmeyi başardı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi son bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

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