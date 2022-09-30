- 30 Eyl 2022 - 12:42 G: 30 Eyl 2022 - 12:47

Doya Doya Moda Yarışmasında Rezil Anlar! Yarışmacı Daha Fazla Dayanamadı; Resti Çekip Çıktı! “Yok Artık!” Neler Oluyor?

Doya Doya Moda yarışmasında dün işler bir hayli karıştı. Yarışma esnasında çıkan tartışmanın jüri üyelerine sıçraması üzerine Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi tartışmayı başlatan Gamze Taşkın hakkında çok ilginç bir karar verdi! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Gamze Taşkın kimdir? Neler yaşandı? İşte merak edilenler...

Ekranların bol tartışmalı yarışma programlarından biri olan Doya Doya Moda yarışmasında dün işler bir hayli karıştı. Yarışma esnasında çıkan tartışmanın jüri üyelerine sıçraması üzerine Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi tartışmayı başlatan Gamze Taşkın hakkında çok ilginç bir karar verdi! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Gamze Taşkın kimdir? Doya Doya Moda yarışmasında Gamze Taşkın olayı ne? Gamze Taşkın ile Gülşah Saraçoğlu neden tartıştı? İşte, detaylar…

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30 Eyl 2022 - 12:42 - Magazin

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