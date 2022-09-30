Yılmaz Erdoğan’dan Tüyler Ürperten İtiraf! 10 Günde Bir Hamama Gitme Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız! Meğer…

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan usta sanatçı Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün yeni bir programa konuk oldu. Program kapsamında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Yılmaz Erdoğan’dan itiraflar arka arkaya gelirken; özellikle hamam itirafı herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yılmaz Erdoğan ne itiraf etti? Yılmaz Erdoğan hangi açıklamalarda bulundu? Yılmaz Erdoğan hamam itirafı ne? İşte, detaylar…

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