Yılmaz Erdoğan’dan Tüyler Ürperten İtiraf! 10 Günde Bir Hamama Gitme Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız! Meğer…
Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün yeni bir programa konuk oldu. Program kapsamında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Yılmaz Erdoğan’dan itiraflar arka arkaya gelirken; özellikle hamam itirafı herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yılmaz Erdoğan ne itiraf etti? İşte ayrıntılar...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan usta sanatçı Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün yeni bir programa konuk oldu. Program kapsamında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Yılmaz Erdoğan’dan itiraflar arka arkaya gelirken; özellikle hamam itirafı herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yılmaz Erdoğan ne itiraf etti? Yılmaz Erdoğan hangi açıklamalarda bulundu? Yılmaz Erdoğan hamam itirafı ne? İşte, detaylar…
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30 Eyl 2022 - 12:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.