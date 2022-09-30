Seda Sayan’ın Yeni Tarzı Yeni Kocasıyla Uyumlu Yaptı! Tanınmaz Bir Hale Geldi; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde uzunca bir aradan sonra tek başına görüntülendi. Her zaman eşi Çağlar Ökten ile görüntülenmesiyle dikkat çeken Seda Sayan, tek başına görüntülenmesi sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Seda Sayan’ın yeni tarzı çok konuşuldu! Peki, Seda Sayan nerede görüntülendi? İşte ayrıntılar...
Şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde uzunca bir aradan sonra tek başına görüntülendi. Her zaman eşi Çağlar Ökten ile görüntülenmesiyle dikkat çeken Seda Sayan, tek başına görüntülenmesi sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Seda Sayan’ın yeni tarzı çok konuşuldu! Peki, Seda Sayan nerede görüntülendi? Seda Sayan neden yalnız görüntülendi? Seda Sayan’ın yeni tarzı nasıl? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
30 Eyl 2022 - 13:10 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.