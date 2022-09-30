- 30 Eyl 2022 - 13:10 G: 30 Eyl 2022 - 13:14

Seda Sayan’ın Yeni Tarzı Yeni Kocasıyla Uyumlu Yaptı! Tanınmaz Bir Hale Geldi; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde uzunca bir aradan sonra tek başına görüntülendi. Her zaman eşi Çağlar Ökten ile görüntülenmesiyle dikkat çeken Seda Sayan, tek başına görüntülenmesi sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Seda Sayan’ın yeni tarzı çok konuşuldu! Peki, Seda Sayan nerede görüntülendi? İşte ayrıntılar...

Şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde uzunca bir aradan sonra tek başına görüntülendi. Her zaman eşi Çağlar Ökten ile görüntülenmesiyle dikkat çeken Seda Sayan, tek başına görüntülenmesi sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Seda Sayan’ın yeni tarzı çok konuşuldu! Peki, Seda Sayan nerede görüntülendi? Seda Sayan neden yalnız görüntülendi? Seda Sayan’ın yeni tarzı nasıl? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Eyl 2022 - 13:10 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yılmaz Erdoğan’dan Tüyler Ürperten İtiraf! 10 Günde Bir Hamama Gitme Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız! Meğer… mask
Yılmaz Erdoğan’dan Tüyler Ürperten İtiraf! 10 Günde Bir Hamama Gitme Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız! Meğer…
Kısmetse Olur’un Efsane İsminden Tüyler Ürperten İntihar Haberi! Ayça Ekin Beğen Öldü Mü? Canlı Yayın Açarak Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Kısmetse Olur’un Efsane İsminden Tüyler Ürperten İntihar Haberi! Ayça Ekin Beğen Öldü Mü? Canlı Yayın Açarak Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Masterchef Gamze Pılını Pırtını Topladı; Gözyaşlarıyla Evine Döndü! Duydukları Onu Sinir Krizi Yaşattı! “Kurtulduk Egoistten!” Ayrılmasına Göbek Atan Bile Var! mask
Masterchef Gamze Pılını Pırtını Topladı; Gözyaşlarıyla Evine Döndü! Duydukları Onu Sinir Krizi Yaşattı! “Kurtulduk Egoistten!” Ayrılmasına Göbek Atan Bile Var!
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Saten Elbisesiyle Başları Döndürdü! Bakanlar Eridi Bitti; Rıfat Bu Hallerini Görse Kendini Yine Dağlara Vuracak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Saten Elbisesiyle Başları Döndürdü! Bakanlar Eridi Bitti; Rıfat Bu Hallerini Görse Kendini Yine Dağlara Vuracak! Neler Oluyor?
İrem Sak’ı Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Yeni Hali Herkesi Şaşırttı! Artık Tesettürlü Mü İşte İrem Sak’ın Herkesi Ters Köşe Yapan Yeni Tarzı! mask
İrem Sak’ı Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Yeni Hali Herkesi Şaşırttı! Artık Tesettürlü Mü İşte İrem Sak’ın Herkesi Ters Köşe Yapan Yeni Tarzı!
Camdaki Kız Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Boşanma! Koroğlu Ailesinde 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor; Son Dakika Hamlesi Geldi! “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Boşanma! Koroğlu Ailesinde 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor; Son Dakika Hamlesi Geldi! “Yok Artık!”
Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Hamilelik! Daha 16 – 17 Yaşındaki Gencecik Kız… “Ne Desek Az!” Lise Dizisi Değil, Bambaşka Bir Şey… mask
Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Hamilelik! Daha 16 – 17 Yaşındaki Gencecik Kız… “Ne Desek Az!” Lise Dizisi Değil, Bambaşka Bir Şey…
Masterchef Kaan’ın Sır Gibi Sakladığı Aşkı Ortaya Çıktı! Güzelliği Başları Döndürdü; Bir İçim Su… “Yengemize Bak Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
Masterchef Kaan’ın Sır Gibi Sakladığı Aşkı Ortaya Çıktı! Güzelliği Başları Döndürdü; Bir İçim Su… “Yengemize Bak Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Mehmet Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Mehmet Şef'in MYK Restoran Ankara'da Var Mı? Mehmet Şef Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar mask
Mehmet Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Mehmet Şef'in MYK Restoran Ankara'da Var Mı? Mehmet Şef Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar
Somer Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Somer Şef'in Efendy Restoran Ankara'da Var Mı? Somer Şef Efendy Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar mask
Somer Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Somer Şef'in Efendy Restoran Ankara'da Var Mı? Somer Şef Efendy Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yılmaz Erdoğan’dan Tüyler Ürperten İtiraf! 10 Günde Bir Hamama Gitme Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız! Meğer… mask
Yılmaz Erdoğan’dan Tüyler Ürperten İtiraf! 10 Günde Bir Hamama Gitme Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız! Meğer…
Doya Doya Moda Yarışmasında Rezil Anlar! Yarışmacı Daha Fazla Dayanamadı; Resti Çekip Çıktı! “Yok Artık!” Neler Oluyor? mask
Doya Doya Moda Yarışmasında Rezil Anlar! Yarışmacı Daha Fazla Dayanamadı; Resti Çekip Çıktı! “Yok Artık!” Neler Oluyor?
Kısmetse Olur’un Efsane İsminden Tüyler Ürperten İntihar Haberi! Ayça Ekin Beğen Öldü Mü? Canlı Yayın Açarak Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Kısmetse Olur’un Efsane İsminden Tüyler Ürperten İntihar Haberi! Ayça Ekin Beğen Öldü Mü? Canlı Yayın Açarak Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Defteri Kapandı! Yaptıkları Yanına Kar Kaldı; Nihat Tetiği Çekti! Salı Akşamı Kıyamet Var! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Defteri Kapandı! Yaptıkları Yanına Kar Kaldı; Nihat Tetiği Çekti! Salı Akşamı Kıyamet Var!
Masterchef Gamze Pılını Pırtını Topladı; Gözyaşlarıyla Evine Döndü! Duydukları Onu Sinir Krizi Yaşattı! “Kurtulduk Egoistten!” Ayrılmasına Göbek Atan Bile Var! mask
Masterchef Gamze Pılını Pırtını Topladı; Gözyaşlarıyla Evine Döndü! Duydukları Onu Sinir Krizi Yaşattı! “Kurtulduk Egoistten!” Ayrılmasına Göbek Atan Bile Var!
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Saten Elbisesiyle Başları Döndürdü! Bakanlar Eridi Bitti; Rıfat Bu Hallerini Görse Kendini Yine Dağlara Vuracak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Saten Elbisesiyle Başları Döndürdü! Bakanlar Eridi Bitti; Rıfat Bu Hallerini Görse Kendini Yine Dağlara Vuracak! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL