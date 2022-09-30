Seda Sayan’ın Yeni Tarzı Yeni Kocasıyla Uyumlu Yaptı! Tanınmaz Bir Hale Geldi; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!

Şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde uzunca bir aradan sonra tek başına görüntülendi. Her zaman eşi Çağlar Ökten ile görüntülenmesiyle dikkat çeken Seda Sayan, tek başına görüntülenmesi sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Seda Sayan’ın yeni tarzı çok konuşuldu! Peki, Seda Sayan nerede görüntülendi? Seda Sayan neden yalnız görüntülendi? Seda Sayan’ın yeni tarzı nasıl? İşte, detaylar…

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