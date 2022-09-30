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30 Eyl 2022 - 12:56

Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Gönderme! 83 Milyonun Önünde Yaptıkları Kabul Göremedi; Sosyal Medyayı Salladı! Bugün Boşanacaklardı; Ortalık Çok Fena Karıştı!

Sadece 4 aylık bir evlilik yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in bugün boşanacakları ortaya çıkmıştı. Hadise’nin konserinden yapmış olduğu Mehmet Dinçerler göndermesi ise sosyal medyayı salladı. Hadise’nin yaptıkları ise kabul görmedi ve olanlar oldu. Peki, ortalığı karıştıran bu göndermeli haller neydi?