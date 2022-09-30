Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Gönderme! 83 Milyonun Önünde Yaptıkları Kabul Göremedi; Sosyal Medyayı Salladı! Bugün Boşanacaklardı; Ortalık Çok Fena Karıştı!
Sadece 4 aylık bir evlilik yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in bugün boşanacakları ortaya çıkmıştı. Hadise’nin konserinden yapmış olduğu Mehmet Dinçerler göndermesi ise sosyal medyayı salladı. Hadise’nin yaptıkları ise kabul görmedi ve olanlar oldu. Peki, ortalığı karıştıran bu göndermeli haller neydi?
Ocak ayında, bir yılı aşkın süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, mutluğunu sosyal medyadan paylaşmıştı. “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşerek bir paylaşımda bulunan Hadise, herkesi şaşırtmıştı. Evliliklerinin son aylarında bir krizle karşı karşıya kaldıkları iddia edilmişti ki, Hadise’de bu iddialara şok bir yanıt vermiş ve boşanmayı kabul etmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.