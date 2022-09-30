İlayda Alişan Tenis Kortunda Yaktı Yıktı! Göğüs Dekoltesi Bir Yandan Güzelliği Bir Yandan… “Yok Artık!”

Son zamanların yükselen yıldızları arasında yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, şimdilerde sadece rol aldığı yapımlar ile değil, aynı zamanda paylaştığı fotoğraflar ile dikkat çekmeye başladı. Özellikle geçtiğimiz gün verdiği pozlar ile tüm beğeniyi üzerine toplayan İlayda Alişan, dekolteli tarzıyla da dikkat çekti. Ayrıca, İlayda Alişan’ın takipçilerinden fotoğrafına gelen yorumlar herkesi şaşırtacak cinstendi. Peki, İlayda Alişan, ne paylaştı? İlayda Alişan, nasıl bir paylaşım yaptı? İlayda Alişan’ın fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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