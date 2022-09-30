İlayda Alişan Tenis Kortunda Yaktı Yıktı! Göğüs Dekoltesi Bir Yandan Güzelliği Bir Yandan… “Yok Artık!”
Geçtiğimiz gün verdiği pozlar ile tüm beğeniyi üzerine toplayan İlayda Alişan, dekolteli tarzıyla da dikkat çekti. Ayrıca, İlayda Alişan’ın takipçilerinden fotoğrafına gelen yorumlar herkesi şaşırtacak cinstendi. Peki, İlayda Alişan, ne paylaştı? İşte, ayrıntılar...
Son zamanların yükselen yıldızları arasında yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, şimdilerde sadece rol aldığı yapımlar ile değil, aynı zamanda paylaştığı fotoğraflar ile dikkat çekmeye başladı. Özellikle geçtiğimiz gün verdiği pozlar ile tüm beğeniyi üzerine toplayan İlayda Alişan, dekolteli tarzıyla da dikkat çekti. Ayrıca, İlayda Alişan’ın takipçilerinden fotoğrafına gelen yorumlar herkesi şaşırtacak cinstendi. Peki, İlayda Alişan, ne paylaştı? İlayda Alişan, nasıl bir paylaşım yaptı? İlayda Alişan’ın fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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30 Eyl 2022 - 13:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.