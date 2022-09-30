Yargı Dizisinin Ceylin’i Paris Sokaklarını Yaktı Yıktı! “Bu Güzelliğin Sebebi Ne!” Görenlerin Başları Döndü, Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Pınar Deniz’in yaptığı yeni paylaşımlar dikkat çekti. Bu paylaşımları yurtdışından gerçekleştiren Pınar Deniz, Paris sokaklarının adeta altını üstüne getirdi. Peki, Pınar Deniz ne paylaştı? Pınar Deniz nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar...
Şimdilerde Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı isimli dizide canlandırdığı Ceylin karakteriyle gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Pınar Deniz, aşk yaşamıyla da çok konuşulur hale geldi. Tüm bunların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Pınar Deniz’in yaptığı yeni paylaşımlar dikkat çekti. Bu paylaşımları yurtdışından gerçekleştiren Pınar Deniz, Paris sokaklarının adeta altını üstüne getirdi. Peki, Pınar Deniz ne paylaştı? Pınar Deniz nasıl bir paylaşım yaptı? Pınar Deniz’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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30 Eyl 2022 - 13:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.