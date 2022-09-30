Yargı Dizisinin Ceylin’i Paris Sokaklarını Yaktı Yıktı! “Bu Güzelliğin Sebebi Ne!” Görenlerin Başları Döndü, Ne Diyeceğini Şaşırdı!

Şimdilerde Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı isimli dizide canlandırdığı Ceylin karakteriyle gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Pınar Deniz, aşk yaşamıyla da çok konuşulur hale geldi. Tüm bunların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Pınar Deniz’in yaptığı yeni paylaşımlar dikkat çekti. Bu paylaşımları yurtdışından gerçekleştiren Pınar Deniz, Paris sokaklarının adeta altını üstüne getirdi. Peki, Pınar Deniz ne paylaştı? Pınar Deniz nasıl bir paylaşım yaptı? Pınar Deniz’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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