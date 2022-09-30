- 30 Eyl 2022 - 13:46 G: 30 Eyl 2022 - 13:49

Baba Dizisinin Büşra’sı Kardeşiyle Asıl Şoku Yaşattı! “Yok Artık!” Güzelliğiyle Başları Döndürdü! “Arada Baba Dizisine Gönder!”

Kariyeri kadar, sosyal medya paylaşımları ile de gündemlerden düşmeyi ihmal etmeyen Özge Yağız, bu kez kardeşi ile bir fotoğraf paylaştı. Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Yağız’ı görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Yağız kimdir? İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Baba dizisinin Büşra’sı olarak seyirci karşısına çıkmaya başlayan Özge Yağız, şimdilerde yeni bir dizi projesi için daha hazırlıklara başladı. Kariyeri kadar, sosyal medya paylaşımları ile de gündemlerden düşmeyi ihmal etmeyen Özge Yağız, bu kez kardeşi ile bir fotoğraf paylaştı. Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Yağız’ı görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Yağız kimdir? Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Yağız ünlü mü, mesleği ne? Özge Yağız ile kardeşi Ezgi Yağız birbirine benziyor mu? İşte, detaylar…

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30 Eyl 2022 - 13:46 - Magazin

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