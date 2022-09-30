Baba Dizisinin Büşra’sı Kardeşiyle Asıl Şoku Yaşattı! “Yok Artık!” Güzelliğiyle Başları Döndürdü! “Arada Baba Dizisine Gönder!”
Kariyeri kadar, sosyal medya paylaşımları ile de gündemlerden düşmeyi ihmal etmeyen Özge Yağız, bu kez kardeşi ile bir fotoğraf paylaştı. Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Yağız’ı görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Yağız kimdir? İşte ayrıntılar...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Baba dizisinin Büşra’sı olarak seyirci karşısına çıkmaya başlayan Özge Yağız, şimdilerde yeni bir dizi projesi için daha hazırlıklara başladı. Kariyeri kadar, sosyal medya paylaşımları ile de gündemlerden düşmeyi ihmal etmeyen Özge Yağız, bu kez kardeşi ile bir fotoğraf paylaştı. Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Yağız’ı görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Yağız kimdir? Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Yağız ünlü mü, mesleği ne? Özge Yağız ile kardeşi Ezgi Yağız birbirine benziyor mu? İşte, detaylar…
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30 Eyl 2022 - 13:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.