Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Eyl 2022 - 13:25

Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa Yayınlandı! 99. İfşa Hangi Takımın Kazandığını Gösterdi; Youtube Sallanıyor! Acun Ilıcalı Bunu Affetmeyecek; Yine Zarar Girdi…

Masterchef yarışmasının tüm heyecanını bitiren ifşalara bu kez 99. ifşa eklendi! Hangi takımın kazandığı ortaya çıkınca izleyiciler şok içerisinde kaldı! Acun Ilıcalı’nın bu durumu affetmeyeceği gündeme gelirken; yine zarar girdiğine dair yorumlar yapıldı! Peki, Masterchef yarışmasında gelen kara haber neydi?