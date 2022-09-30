- 30 Eyl 2022 - 13:25 G: 30 Eyl 2022 - 13:53

Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa Yayınlandı! 99. İfşa Hangi Takımın Kazandığını Gösterdi; Youtube Sallanıyor! Acun Ilıcalı Bunu Affetmeyecek; Yine Zarar Girdi…

Masterchef yarışmasının tüm heyecanını bitiren ifşalara bu kez 99. ifşa eklendi! Hangi takımın kazandığı ortaya çıkınca izleyiciler şok içerisinde kaldı! Acun Ilıcalı’nın bu durumu affetmeyeceği gündeme gelirken; yine zarar girdiğine dair yorumlar yapıldı! Peki, Masterchef yarışmasında gelen kara haber neydi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada; MasterClass yapılmıştı. Somer Şef’in restoranında tecrübe edinen yarışmacılar; stüdyoda üç tur yarışmalardı. Gün sonunda MasterClass’ı kazanan isimse Tayfun olmuştu. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?

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30 Eyl 2022 - 13:25 Ankara- Yaşam

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