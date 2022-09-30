Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa Yayınlandı! 99. İfşa Hangi Takımın Kazandığını Gösterdi; Youtube Sallanıyor! Acun Ilıcalı Bunu Affetmeyecek; Yine Zarar Girdi…
Masterchef yarışmasının tüm heyecanını bitiren ifşalara bu kez 99. ifşa eklendi! Hangi takımın kazandığı ortaya çıkınca izleyiciler şok içerisinde kaldı! Acun Ilıcalı’nın bu durumu affetmeyeceği gündeme gelirken; yine zarar girdiğine dair yorumlar yapıldı! Peki, Masterchef yarışmasında gelen kara haber neydi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada; MasterClass yapılmıştı. Somer Şef’in restoranında tecrübe edinen yarışmacılar; stüdyoda üç tur yarışmalardı. Gün sonunda MasterClass’ı kazanan isimse Tayfun olmuştu. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.