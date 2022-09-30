Ebru Polat’ın İtirafı Sosyal Medyayı Salladı Geçti! “Hiç Utanmanız Yok Mu?” Mideler Bulandı, Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?

Son zamanlarda sosyal medya hesabından takipçileriyle gerçekleştirdiği soru cevap etkinlikleri ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz gün bir soru cevap etkinliği daha gerçekleştirdi. Bu kez sosyal medya kullanıcılarından hem itiraf hem de soru alan Ebru Polat, hem paylaştığı itiraflar hem de sorulara verdiği yanıtlar ile dikkat çekti. Ebru Polat’ın özellikle dikkat çeken açıklaması ise, eşcinsel ilişki sorusuna verdiği yanıt oldu! Peki, Ebru Polat hangi itirafları paylaştı? Ebru Polat, kendisine gelen sorulara ne dedi? Ebru Polat, eşcinsel ilişki sorusuna ne yanıt verdi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...