Ebru Polat’ın İtirafı Sosyal Medyayı Salladı Geçti! “Hiç Utanmanız Yok Mu?” Mideler Bulandı, Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?
Ebru Polat, hem paylaştığı itiraflar hem de sorulara verdiği yanıtlar ile dikkat çekti. Ebru Polat’ın özellikle dikkat çeken açıklaması ise, eşcinsel ilişki sorusuna verdiği yanıt oldu! Peki, Ebru Polat hangi itirafları paylaştı? Ebru Polat, kendisine gelen sorulara ne dedi? İşte, ayrıntılar...
Son zamanlarda sosyal medya hesabından takipçileriyle gerçekleştirdiği soru cevap etkinlikleri ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz gün bir soru cevap etkinliği daha gerçekleştirdi. Bu kez sosyal medya kullanıcılarından hem itiraf hem de soru alan Ebru Polat, hem paylaştığı itiraflar hem de sorulara verdiği yanıtlar ile dikkat çekti. Ebru Polat’ın özellikle dikkat çeken açıklaması ise, eşcinsel ilişki sorusuna verdiği yanıt oldu! Peki, Ebru Polat hangi itirafları paylaştı? Ebru Polat, kendisine gelen sorulara ne dedi? Ebru Polat, eşcinsel ilişki sorusuna ne yanıt verdi? İşte, detaylar…
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30 Eyl 2022 - 13:53 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.