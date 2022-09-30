Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'ten Önceki Aşkı Kan Dondurdu! Senin Ne İşin Olur Onunla Fahriye! Tam Tamına 4 Yılını Vermiş; Bir Ayrılıp Bir Barışmış...

Hem güzelliği hem de başarılı iş hayatıyla yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran oyuncu Fahriye Evcen’in Burak Özçivit’ten önce hayatında olan erkeğin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız. Sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu gerçeğin ortaya çıkışı ise tansiyonları yükseltecek gibi duruyor. Peki, o isim kim? İşte tüm merak edilenler.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!