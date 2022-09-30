Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'ten Önceki Aşkı Kan Dondurdu! Senin Ne İşin Olur Onunla Fahriye! Tam Tamına 4 Yılını Vermiş; Bir Ayrılıp Bir Barışmış...
Türkiye’nin en güzel kadınlarından birisi olan Fahriye Evcen’in eşi Burak Özçivit’ten önce hayatında olan aşkı kan dondurdu. Yorum üstüne yorum alan bu ilişkiyle ilgili Fahriye Evcen yorum yağmuruna tutuldu. Bir ayrıl bir barış ilişkileri tam tamına dört yıl süren çift duyanları şaşkına uğrattı.
Hem güzelliği hem de başarılı iş hayatıyla yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran oyuncu Fahriye Evcen’in Burak Özçivit’ten önce hayatında olan erkeğin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız. Sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu gerçeğin ortaya çıkışı ise tansiyonları yükseltecek gibi duruyor. Peki, o isim kim? İşte tüm merak edilenler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.