- 30 Eyl 2022 - 13:55 G: 30 Eyl 2022 - 14:00

Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'ten Önceki Aşkı Kan Dondurdu! Senin Ne İşin Olur Onunla Fahriye! Tam Tamına 4 Yılını Vermiş; Bir Ayrılıp Bir Barışmış...

Türkiye’nin en güzel kadınlarından birisi olan Fahriye Evcen’in eşi Burak Özçivit’ten önce hayatında olan aşkı kan dondurdu. Yorum üstüne yorum alan bu ilişkiyle ilgili Fahriye Evcen yorum yağmuruna tutuldu. Bir ayrıl bir barış ilişkileri tam tamına dört yıl süren çift duyanları şaşkına uğrattı.

Hem güzelliği hem de başarılı iş hayatıyla yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran oyuncu Fahriye Evcen’in Burak Özçivit’ten önce hayatında olan erkeğin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız. Sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu gerçeğin ortaya çıkışı ise tansiyonları yükseltecek gibi duruyor. Peki, o isim kim? İşte tüm merak edilenler.

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30 Eyl 2022 - 13:55 Ankara- Yaşam

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Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'ten Önceki Aşkı Kan Dondurdu! Senin Ne İşin Olur Onunla Fahriye! Tam Tamına 4 Yılını Vermiş; Bir Ayrılıp Bir Barışmış... mask
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'ten Önceki Aşkı Kan Dondurdu! Senin Ne İşin Olur Onunla Fahriye! Tam Tamına 4 Yılını Vermiş; Bir Ayrılıp Bir Barışmış...
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