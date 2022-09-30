İbrahim Tatlıses'in Gelinine Sapık Dadandı! Sabah Akşam Telefonları Susmuyor; Boşanmalarına Ramak Var! Hamile Olduğu Konuşuluyordu... Yazık Günah!
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’ye sapık dadandı. Sabah akşam demeden telefonları susmayan gelinle eşinin arası açıldı. Boşanmalarına ramak kalan ikili çocuk bekliyordu! Magazin ve sosyal medya gündemini yerinden oynatan bu habere ilişkin tüm detayları sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?
Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses’in çocukları İdo Tatlıses’in güzeller güzeli eşi Yasemin Şefkatli’nin başı sapıklarla dertte. Normalde lisans eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde tamamlayan Şefkatli’nin eşiyle arasını açan olayı öğrenenler şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı. Gelininin başına gelenlerden sonra kayınbaba Tatlıses’ten hamle gecikmedi. Neler oldu neler! İşte tüm detaylar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.