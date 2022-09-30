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30 Eyl 2022 - 14:19

İbrahim Tatlıses'in Gelinine Sapık Dadandı! Sabah Akşam Telefonları Susmuyor; Boşanmalarına Ramak Var! Hamile Olduğu Konuşuluyordu... Yazık Günah!

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’ye sapık dadandı. Sabah akşam demeden telefonları susmayan gelinle eşinin arası açıldı. Boşanmalarına ramak kalan ikili çocuk bekliyordu! Magazin ve sosyal medya gündemini yerinden oynatan bu habere ilişkin tüm detayları sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?