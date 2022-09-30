- 30 Eyl 2022 - 14:19 G: 30 Eyl 2022 - 14:22

İbrahim Tatlıses'in Gelinine Sapık Dadandı! Sabah Akşam Telefonları Susmuyor; Boşanmalarına Ramak Var! Hamile Olduğu Konuşuluyordu... Yazık Günah!

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’ye sapık dadandı. Sabah akşam demeden telefonları susmayan gelinle eşinin arası açıldı. Boşanmalarına ramak kalan ikili çocuk bekliyordu! Magazin ve sosyal medya gündemini yerinden oynatan bu habere ilişkin tüm detayları sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses’in çocukları İdo Tatlıses’in güzeller güzeli eşi Yasemin Şefkatli’nin başı sapıklarla dertte. Normalde lisans eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde tamamlayan Şefkatli’nin eşiyle arasını açan olayı öğrenenler şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı. Gelininin başına gelenlerden sonra kayınbaba Tatlıses’ten hamle gecikmedi. Neler oldu neler! İşte tüm detaylar.

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30 Eyl 2022 - 14:19 Ankara- Yaşam

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