Camdaki Kız Dizisi’nin Hayri’si Cihangir Ceyhan’ın Eşini Görenler Şaştı Kaldı! Güzelliği İle Resmen Gençlere Taş Çıkartıyor!
Sevilen dizi Camdaki Kız’da Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan’ın eşini görenler küçük dillerini yutuyor. Günden güne popülerliği artan parlak oyuncunun merak konusu olan eşi ise güzelliği ile herkesi büyülüyor. İşte Cihangir Ceyhan’ın sır gibi sakladığı eşi…
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin Hayri’sini canlandıran Cihangir Ceyhan’ın yıldızı günden güne parlamaya devam ediyor. Oyuncu başarılı performansı ile seyircilerden tam not alırken sevenleri tarafından da sıkı şekilde takip ediliyor. Cihangir Ceyhan’ın ise yaptığı paylaşım sonrasında ise merak edilen eşini görenler inanamadı. Ailesi ile gözlerden uzak şekilde yaşayan Cihangir Ceyhan’ın eşi ise herkesi şaşırttı.
Ekranlarda en çok sevilen yapımlarda yer alması ve başrollerde bulunması ile birlikte herkesin dikkatini çeken Cihangir Ceyhan oyunculuğu ile beğenileri toplarken özel hayatı ile de merak konusu oluyor. Ünlü oyuncunun ise herkesten sakındığı ailesi ve eş ile ilgili görüntülerin ortaya çıkması magazin dünyasına bomba gibi düştü. Başarılı oyuncunun eşini görenler şaşkınlığını gizleyemezken Cihangir Ceyhan’ın eşi ile ilgili merak edilenler ise şu şekilde.
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30 Eyl 2022 - 14:41 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.