Burcu Biricik'in İç Çamaşırsız Pozları Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sedat Elindeki Cevherin Değerini Bilmezsen Olacağı Bu! Sosyal Medya Yangınlar İçerisinde...
Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik’in iç çamaşırsız pozları ortalığı hop indirip hop kaldırdı. Sosyal medyayı yangınlar içerisinde bırakan Biricik’e gelen yorumlar da kısa sürede milyonları aştı. Etkinlik sonunda yaptığı paylaşımla görenleri hayrete düşüren Biricik, güzelliğiyle de akılları baştan aldı. Neler oluyor? İşte tüm detaylar!
Güneş gibi sapsarı saçları ve masmavi gözleriyle görenlerin içini yakan, Türkiye’nin en güzel kadınlarından birisi olan Burcu Biricik yalnızca güzelliğiyle değil iş hayatındaki başarısıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Biricik’ten gelen paylaşımı görenlerinde gözünden kalpler fışkırdı. Burcu Biricik ve ses getiren paylaşımını sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.