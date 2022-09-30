Pınar Deniz Şıklığıyla Ortalığı İnletti! Kaan Kızmasın! Üzerine Yapışan Elbisesiyle Yine Fizik Şov Yaptı... Görenlerin Nutku Tutuldu; Kıpkırmızı Rujuyla...
Güzel oyuncu Pınar Deniz şıklığıyla ortalığı inletti. Sevgilisi oyuncu Kaan Yıldırım’ın aklını başından alacak bu elbiseyle görenlerin aklını başından aldı. Üzerine yapışan daracık elbisesiyle fizik şov yapan Pınar Deniz kırmızı rujuyla da yürekleri yaktı. İşte tüm detaylar!
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkesin gönlünde en güzel yere konumlanan Pınar Deniz, şimdilerde içerisinde rol aldığı Yargı projesiyle de adından sıkça söz ettirmişti. Sonrasında adı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına adı karışmıştı. Sonrasında el ele kameralar karşısına çıkan ikili ortalığı karıştıracak bir haberle yeniden gündem oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.