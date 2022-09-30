Pınar Deniz Şıklığıyla Ortalığı İnletti! Kaan Kızmasın! Üzerine Yapışan Elbisesiyle Yine Fizik Şov Yaptı... Görenlerin Nutku Tutuldu; Kıpkırmızı Rujuyla...

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkesin gönlünde en güzel yere konumlanan Pınar Deniz, şimdilerde içerisinde rol aldığı Yargı projesiyle de adından sıkça söz ettirmişti. Sonrasında adı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına adı karışmıştı. Sonrasında el ele kameralar karşısına çıkan ikili ortalığı karıştıracak bir haberle yeniden gündem oldu.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Tıklayınız!