Masterchef Yarışmacılarına Şampiyondan Bomba Yanıt! Koltukları Kabarmış, Fazla Şişmişlerdi; Ambargoyu Koyup Tokadı Yapıştırdı! Şefler Sessiz Sedasız Olanları İzliyor...
TV8 ekranları aracılığıyla izleyicileriyle buluşan Masterchef’te sular bir an olsun durulmak bilmiyor. Masterchef yarışmasının ilk sezonunun birincisinin bu sezon yarışan yarışmacılara verdiği yanıt gündeme bomba gibi düştü. Fazla havalanan yarışmacılara ambargoyu koyup tokadı yapıştıran yarışmacının yanıtı kısa sürede hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeflerin sessiz sedasız izlediği bu olayı sizin için mercek altına aldık. Neler oldu neler! İşte tüm detaylar...
Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlarda seyircisiyle buluşan dünyaca ünlü yarışma Masterchef’in Türkiye versiyonu bu sezon oldukça olaylı geçti. Seyircilerin sinirden kendilerini yere attıkları, şeflerin şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşırdıkları Masterchef 2022 sezonuyla ilgili yapılan yorumlarda bir hayli dikkat çekiyordu. Bizde konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.