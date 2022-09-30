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30 Eyl 2022 - 15:30

Masterchef Yarışmacılarına Şampiyondan Bomba Yanıt! Koltukları Kabarmış, Fazla Şişmişlerdi; Ambargoyu Koyup Tokadı Yapıştırdı! Şefler Sessiz Sedasız Olanları İzliyor...

TV8 ekranları aracılığıyla izleyicileriyle buluşan Masterchef’te sular bir an olsun durulmak bilmiyor. Masterchef yarışmasının ilk sezonunun birincisinin bu sezon yarışan yarışmacılara verdiği yanıt gündeme bomba gibi düştü. Fazla havalanan yarışmacılara ambargoyu koyup tokadı yapıştıran yarışmacının yanıtı kısa sürede hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeflerin sessiz sedasız izlediği bu olayı sizin için mercek altına aldık. Neler oldu neler! İşte tüm detaylar...