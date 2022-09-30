Özge Gürel’i Görenler, Gördüklerine İnanamadı! Meğer Çok Başkaymış! Yıllar Önce Çekilen O Fotoğraf…
Son yılların en çok sevilen ve yakın zamanda yaptığı evlilik ile gündemden hiç düşmeyen Özge Gürel, yayınlanan bir fotoğrafı ile herkesi şok etti. Mutlu evliliği ile herkes tarafından takdir edilen Özge Gürel’in hiç bilinmeyen fotoğrafı ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Özge Gürel’in herkesi şaşırtan o fotoğrafı.
Son dönemde magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri de Özge Gürel. Kısa süre önce kendisi gibi meslektaşı oyuncu Serkan Çayoğlu ile evlenen Özge Gürel herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda görkemli şekilde hayatlarını birleştiren çift magazin dünyasının en çok sevilen çiftleri arasında. Başarılı oyunculukları bir kenara samimi halleri ve birbirlerine olan uyumları ile milyonların sevgisini kazanan çift, gündemden düşmemeye devam ediyor.
Özge Gürel’i gündeme taşıyan konu ise herkesi şaşırtmış durumda. Hiç akıllarda ve ortada yokken bir anda ortaya çıkan Özge Gürel ile ilgili bu fotoğraf görenleri dumura uğratıyor. İşte Özge Gürel’in merak edilen o fotoğrafı.
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30 Eyl 2022 - 15:40 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.