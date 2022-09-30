Özge Gürel’i Görenler, Gördüklerine İnanamadı! Meğer Çok Başkaymış! Yıllar Önce Çekilen O Fotoğraf…

Son dönemde magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri de Özge Gürel. Kısa süre önce kendisi gibi meslektaşı oyuncu Serkan Çayoğlu ile evlenen Özge Gürel herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda görkemli şekilde hayatlarını birleştiren çift magazin dünyasının en çok sevilen çiftleri arasında. Başarılı oyunculukları bir kenara samimi halleri ve birbirlerine olan uyumları ile milyonların sevgisini kazanan çift, gündemden düşmemeye devam ediyor.

Özge Gürel’i gündeme taşıyan konu ise herkesi şaşırtmış durumda. Hiç akıllarda ve ortada yokken bir anda ortaya çıkan Özge Gürel ile ilgili bu fotoğraf görenleri dumura uğratıyor. İşte Özge Gürel’in merak edilen o fotoğrafı.

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