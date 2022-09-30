Masterchef Büşra'nın Suratsızlığı Gündem Oldu! “Acun Bunu Bilerek Bulmuş Getirmiş!” Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Duysa İlk İşi Yarışmadan Ayrılmak Olur!

Reyting rekorları kıran ve birinciliği kimselere kaptırmayan yarışma Masterchef’te sular bir an olsun durulmak bilmiyor. Her bölümde ayrı ayrı olayların yaşandığı ve tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışmada, yalnızca yemekler değil, yarışmacılar ve tavırları da seyirciler tarafından mercek altına alınıyor. Yarışmanın en suratsızı olarak ilan edilen Büşra ile ilgili yorumlarsa görenleri hayrete düşürdü. Konuya dair tüm yorumları sizin için inceledik.

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