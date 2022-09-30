Masterchef Büşra'nın Suratsızlığı Gündem Oldu! “Acun Bunu Bilerek Bulmuş Getirmiş!” Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Duysa İlk İşi Yarışmadan Ayrılmak Olur!
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında gelen Masterchef yarışmasında Büşra’nın suratsızlığı gündem oldu. Sosyal medya ve magazin gündeminin bugünkü konularından birisi de yarışmacılardan Büşra’nın suratsızlığı olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Gelen yorumlar öyle bir hal aldı ki yarışmacı Büşra bunları okusa ilk işi yarışmadan ayrılmak olurdu. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik. İşte tüm ayrıntılar!
Reyting rekorları kıran ve birinciliği kimselere kaptırmayan yarışma Masterchef’te sular bir an olsun durulmak bilmiyor. Her bölümde ayrı ayrı olayların yaşandığı ve tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışmada, yalnızca yemekler değil, yarışmacılar ve tavırları da seyirciler tarafından mercek altına alınıyor. Yarışmanın en suratsızı olarak ilan edilen Büşra ile ilgili yorumlarsa görenleri hayrete düşürdü. Konuya dair tüm yorumları sizin için inceledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.