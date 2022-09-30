Demet Akalın'ın Günlük Şıklığının Bedeli Akılları Yerinden Çıkardı! Milyonların Yıllık Ev Kirasını Bir Çırpıda Üstüne Giydi! "Yazıklar Olsun!" Hira Bile Şok İçerisinde Kalacak...

Geçtiğimiz günlerde eşi Okan Kurt ile ayrıldı iddiasıyla gündemde büyük yankı uyandıran başarılı popçu Demet Akalın, sahnelerin tozunu dumanına katmaya devam ediyor. Her konseri iğne atsan yere düşmeyecek raddede kalabalık geçen Akalın, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da bir an olsun gündemden düşmüyor. Son olarak ünlü sanatçının günlük şıklığı için harcadığı parayı duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Neler oldu neler. İşte tüm merak edilenler!

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