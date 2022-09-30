- 30 Eyl 2022 - 17:00 G: 30 Eyl 2022 - 17:09

Demet Akalın'ın Günlük Şıklığının Bedeli Akılları Yerinden Çıkardı! Milyonların Yıllık Ev Kirasını Bir Çırpıda Üstüne Giydi! "Yazıklar Olsun!" Hira Bile Şok İçerisinde Kalacak...

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden birisi olan Demet Akalın’ın şıklığının bedelini duyanların aklını yerinden çıkardı. Milyonlarca insanın bir yıllık ev kirasını bir çırpıda üzerine giyen Akalın, tepkilerin odağı oldu. Kızı Hira’nın bile şok içerisinde kalacağı bu fiyatlar karşısında sosyal medya ve magazin gündemi de bir hayli karıştı. İşte detaylar!

Geçtiğimiz günlerde eşi Okan Kurt ile ayrıldı iddiasıyla gündemde büyük yankı uyandıran başarılı popçu Demet Akalın, sahnelerin tozunu dumanına katmaya devam ediyor. Her konseri iğne atsan yere düşmeyecek raddede kalabalık geçen Akalın, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da bir an olsun gündemden düşmüyor. Son olarak ünlü sanatçının günlük şıklığı için harcadığı parayı duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Neler oldu neler. İşte tüm merak edilenler!

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30 Eyl 2022 - 17:00 Ankara- Yaşam

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