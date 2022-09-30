İzzet Antebi Gelini Aldı! Adı Çağla Şıkel Yüzünden Kara Listeye Alınmıştı Ama Tuvana Türkay’ı İkna Etmeyi Başardı... Güzel Oyuncu Antebi Ailesiyle...
İşadamı İzzet Antebi, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden birisi. Geçtiğimiz aylarda Antebi’nin eski eşi Didem Sarı tarafından Çağla Şıkel ile olan ifşa mesajları gündeme gelince kara listeye alınan İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay’ı evliliğe ikna etmeyi başardı. Güzel oyuncunun Antebi ailesiyle geçirdiği akşam ile ilgili şok edici ayrıntılarda ortaya çıktı.
Podyumların tozunu attıran ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel’in İzzet Antebi ile ilişki yaşadığı iddiası üzerine Antebi’nin eski eşi Didem Sarı tarafından sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yapılan paylaşım gündeme bomba gibi düşmüştü... Konuyla ilgili yalanlama gecikmese de bu paylaşım hem sosyal medya hem de magazin gündeminde geniş yer tutarken gözler, İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay’a çevrilmişti. Şimdilerde ise ikili bu haberleri arkalarında bırakarak nikâh masasına oturmak için gün sayıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.