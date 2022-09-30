İzzet Antebi Gelini Aldı! Adı Çağla Şıkel Yüzünden Kara Listeye Alınmıştı Ama Tuvana Türkay’ı İkna Etmeyi Başardı... Güzel Oyuncu Antebi Ailesiyle...

Podyumların tozunu attıran ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel’in İzzet Antebi ile ilişki yaşadığı iddiası üzerine Antebi’nin eski eşi Didem Sarı tarafından sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yapılan paylaşım gündeme bomba gibi düşmüştü... Konuyla ilgili yalanlama gecikmese de bu paylaşım hem sosyal medya hem de magazin gündeminde geniş yer tutarken gözler, İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay’a çevrilmişti. Şimdilerde ise ikili bu haberleri arkalarında bırakarak nikâh masasına oturmak için gün sayıyor.

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