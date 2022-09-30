Selin Ciğerci Açıldı Saçıldı, Boşanmak Yaradı! Daracık Mini Elbisesiyle Göğüs Dekoltesi Verince Ortalık Yandı Tutuştu... Yorumlar Beğeniler Saymakla Bitmedi...

Instagram fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. İki kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra’yı hayatından tamamen silen Ciğerci, şimdilerde yurt dışı tatilinin de tadını çıkarıyor. Gelen paylaşımlarsa takipçilerinin aklını başından alıyor. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.

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