Selin Ciğerci Açıldı Saçıldı, Boşanmak Yaradı! Daracık Mini Elbisesiyle Göğüs Dekoltesi Verince Ortalık Yandı Tutuştu... Yorumlar Beğeniler Saymakla Bitmedi...
Magazin ve sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmek bilmeyen Selin Ciğerci açıldı saçıldı, boşanmak ona yaradı. Daracık mini elbisesiyle birde göğüs dekoltesi verince ortalık yandı tutuştu. Kısa sürede etkileşim yağmuruna tutulan gönderideki yorumlar ve beğenilerse saymakla bitmedi. İşte tüm detaylar!
Instagram fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. İki kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra’yı hayatından tamamen silen Ciğerci, şimdilerde yurt dışı tatilinin de tadını çıkarıyor. Gelen paylaşımlarsa takipçilerinin aklını başından alıyor. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.