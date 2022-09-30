Murat Boz Gözyaşlarını Tutamıyor! Yapmak İsteyip Yapamayınca Çileden Çıktı... Gören Duyan İnanmak İstemiyor! Ailesi Bile Ne Dese Durduramadı! “Ah Be Murat...”

Hem yakışıklılığı hem de sempatik tavırlarıyla görenlerin içini yakan sanatçı Murat Boz bir an olsun ne sosyal medya ne de magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Yakışıklılığıyla yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran sanatçı aynı zamanda iş hayatındaki başarısıyla da takdirle izlenen isimler arasına yer alıyor.

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