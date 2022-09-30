Hadise Ve Mehmet Dinçerler Boşandı! Mahkemede Yaşananlar Akıllara Durgunluk Verdi... Sosyal Medya Ve Magazin Gündeminin En Yakından İncelediği Dava Sonuçlandı!

Türk pop müziğinin efsane ismi Hadise ve iş adamı eşi Mehmet Dinçerler birlikte oldukları ilk günden bu yana magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuşlardı. Dolu dolu yaşadıkları aşklarını sessiz sedasız bir düğünle resmiyete taşıyan ikili birkaç saat önce boşandı. Mahkemede yaşananlar ise herkesi oldukça şaşırttı. Peki, neler oldu?

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