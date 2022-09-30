Hadise Ve Mehmet Dinçerler Boşandı! Mahkemede Yaşananlar Akıllara Durgunluk Verdi... Sosyal Medya Ve Magazin Gündeminin En Yakından İncelediği Dava Sonuçlandı!
Haftalardır magazin ve sosyal medya gündeminden düşmek bilmeyen Hadise, eşi Mehmet Dinçerler’den boşandı. Mahkemede yaşananlar ise herkesin aklına durgunluk verdi. Sosyal medya ve magazin gündeminin en yakından incelediği dava sonuçlandı. Yaşananlar ise herkesi şok etti.
Türk pop müziğinin efsane ismi Hadise ve iş adamı eşi Mehmet Dinçerler birlikte oldukları ilk günden bu yana magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuşlardı. Dolu dolu yaşadıkları aşklarını sessiz sedasız bir düğünle resmiyete taşıyan ikili birkaç saat önce boşandı. Mahkemede yaşananlar ise herkesi oldukça şaşırttı. Peki, neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.