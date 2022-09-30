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30 Eyl 2022 - 18:45

Ebru Şahin Baş Döndüren Pozlar Peş Peşe Geldi! Dekoltesiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu; Taze Gelin Olduğunu Unutturdu! “Cedi Reis Bir Şey Demesin!”

En son olarak Destan dizisinde Akkız karakterine hayat veren Ebru Şahin, dizisinin final yapmasıyla birlikte tatilde soluğu aldı! Baş döndüren pozları peş peşe paylaşan Ebru Şahin, dekoltesiyle de ortalığı kasıp kavurdu! Birkaç ay önce dünya evine giren Ebru Şahin, bu halleriyle taze gelin olduğunu unutturdu! Hayranlarından “Cedi reis bir şey demesin bu güzelliğe” yorumlarını alan Ebru Şahin, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…