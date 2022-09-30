Ebru Şahin Baş Döndüren Pozlar Peş Peşe Geldi! Dekoltesiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu; Taze Gelin Olduğunu Unutturdu! “Cedi Reis Bir Şey Demesin!”
En son olarak Destan dizisinde Akkız karakterine hayat veren Ebru Şahin, dizisinin final yapmasıyla birlikte tatilde soluğu aldı! Baş döndüren pozları peş peşe paylaşan Ebru Şahin, dekoltesiyle de ortalığı kasıp kavurdu! Birkaç ay önce dünya evine giren Ebru Şahin, bu halleriyle taze gelin olduğunu unutturdu! Hayranlarından “Cedi reis bir şey demesin bu güzelliğe” yorumlarını alan Ebru Şahin, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle unutulmazlar arasında yerini alan Ebru Şahin, Akın Akınözü’yle mükemmel bir uyum yakalamıştı. Reyyan’ın inanılmaz hayat hikayesini seyircilere olduğu gibi yansıtan Ebru Şahin, üstün oyunculuk yetenekleriyle çok beğenilmişti. Yakın zamanda yeniden ekranlara döneceği iddia edilen Ebru Şahin’den gelen tatil pozları bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.