Acun Ilıcalı’nın Servetinin Suyu Çekildi! Çoluk Çocuk Aç Mı Kaldı? Ilıcalı Bu Konuda Neler Dedi Neler! Sosyal Medya Bu Konuyu Konuşuyor...
Dünyaca ünlü yapımcı Acun Ilıcalı hem imza atığı işlerle hem de özel hayatıyla bir gün olsun ne magazin ne de sosyal medya gündeminden düşmüyor. Şimdiyse Acun Ilıcalı’nın servetinin suyunun çekildiği konuşuluyor. Çoluk çocuk aç mı kaldı sorularını düşünen kişiler sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalar ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar!
4 çocuk babası ve yaptığı işlerle adından sıkça konuşturan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün oldukça sıkıntılı bir trafik kazası geçirmiş resmen ölümden kıl payı kurtulmuştu. Motorsiklet kazası geçiren Ilıcalı’yı hastane sürecinde ne sevgilisi ne de yakın çevresi bir an olsun yalnız bırakmadı. Hem sosyal medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu kazanın ardından Ilıcalı, taburcu oldu ve konuya ilişkin açıklamalarını yaptı. Şimdiyse ortalığı kasıp kavuran konuysa bu sefer Acun Ilıcalı’nın dudak uçuklatan serveti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.