Seda Sayan’ın Eski Eşi İle İlgili Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki... “Seda Bacım Ne Yaptın Sen!” Twitter Kullanıcısı Çamaşırları Ortaya Döktü...

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile 7. Kez nikâh masasına oturan ünlü sanatçı Seda Sayan ne magazin ne de sosyal medya gündeminden düşmek bilmiyordu. Evliliği kadar aralarındaki yaş farkı ve bitmek bilmeyen balayı tatilleri de uzunca bir süre konuşulan çiftin arasını açacak o haberin kimden geldiğine ise inanamayacaksınız. İşte detaylar!

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