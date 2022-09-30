Seda Sayan’ın Eski Eşi İle İlgili Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki... “Seda Bacım Ne Yaptın Sen!” Twitter Kullanıcısı Çamaşırları Ortaya Döktü...
Seda Sayan’ın eski eşi Onur Şan ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Twitter kullanıcısı tarafından kalem kalem anlatılan olayı duyanlar hayretten ağızlarını kapatmayı unuttu. Bu yaşananların ardından Çağlar Ökten’in ne diyeceği ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin tüm ayrıntıları derlediğimiz haberimiz başlıyor!
Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile 7. Kez nikâh masasına oturan ünlü sanatçı Seda Sayan ne magazin ne de sosyal medya gündeminden düşmek bilmiyordu. Evliliği kadar aralarındaki yaş farkı ve bitmek bilmeyen balayı tatilleri de uzunca bir süre konuşulan çiftin arasını açacak o haberin kimden geldiğine ise inanamayacaksınız. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.