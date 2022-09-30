Masterchef’te Şok Eden Gerçek Ortaya Çıktı! Ortalık Birbirine Girecek... Şike İddialarına Şefler Ne Diyecek? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... Yok Artık!
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında gelen Masterchef yarışmasında şok eden gerçek ortaya çıktı. Ortalık birbirine girecek iddialarına şefler ne diyecek. Şike iddialarına şefler ne diyecek? Sosyal medyanın konuştuğu konu ortalığı karıştırdı. Yok artık diyeceksiniz. İşte tüm detaylar!
Reyting rekorları kıran ve birinciliği kimselere kaptırmayan yarışma Masterchef’te sular bir an olsun durulmak bilmiyor. Her bölümde ayrı ayrı olayların yaşandığı ve tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışmada, yalnızca yemekler değil, yarışmacılar ve tavırları da seyirciler tarafından mercek altına alınıyor. Yarışma ile ilgili ortaya atılan şike iddialarıysa herkesi şaşkına çevirdi. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.