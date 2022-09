Masterchef’te Şok Eden Gerçek Ortaya Çıktı! Ortalık Birbirine Girecek... Şike İddialarına Şefler Ne Diyecek? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... Yok Artık!

Reyting rekorları kıran ve birinciliği kimselere kaptırmayan yarışma Masterchef’te sular bir an olsun durulmak bilmiyor. Her bölümde ayrı ayrı olayların yaşandığı ve tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışmada, yalnızca yemekler değil, yarışmacılar ve tavırları da seyirciler tarafından mercek altına alınıyor. Yarışma ile ilgili ortaya atılan şike iddialarıysa herkesi şaşkına çevirdi. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!