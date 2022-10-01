Altın Durdu Durdu Tam 12’den Vurdu! 1 Ekim Altın Fiyatları Ortalığı Yaktı Yıktı! 1450 Lira Olacak Deniyordu; Kuyumcular Dizlerini Dövmeye Başladı!

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini %75 oranında artırmıştı. Faiz artışlarından sonra altın fiyatları herkesi şoke edecek bir konuma gelmişti. 1000 liranın altına tek gecede düşen altın, 960 liraya kadar gerilemişti! Dövizde yaşanan yukarı yönlü gelişmeler; ONS altındaki gerilemelere neden olmuştu. Hem ONS altından hem de döviz kurundan etkilenen altın, en sonunda kuyumcuları çıldırttı! Fed Başkanı Jerome Powell’un faiz artırımı hakkında kesin mesajlar vermesi, herkesi şok etmişti. Değerli para birimlerinde ve emtialarda çöküşün yaşanmasına neden olan bu karar sonrasında gözler altına çevrildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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