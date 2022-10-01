Altın Durdu Durdu Tam 12’den Vurdu! 1 Ekim Altın Fiyatları Ortalığı Yaktı Yıktı! 1450 Lira Olacak Deniyordu; Kuyumcular Dizlerini Dövmeye Başladı!
Altın fiyatları durdu durdu, 12’den vurdu! 1 Ekim altın fiyatları ortalığı yaktı yıktı! 2022 yılının Aralık ayında 1450 lira olacağı konuşulan altın, ilk etapta kuyumcuların çılgına dönmesine neden oldu! Sosyal medyada yankı uyandıran bu durum; herkesin şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini %75 oranında artırmıştı. Faiz artışlarından sonra altın fiyatları herkesi şoke edecek bir konuma gelmişti. 1000 liranın altına tek gecede düşen altın, 960 liraya kadar gerilemişti! Dövizde yaşanan yukarı yönlü gelişmeler; ONS altındaki gerilemelere neden olmuştu. Hem ONS altından hem de döviz kurundan etkilenen altın, en sonunda kuyumcuları çıldırttı! Fed Başkanı Jerome Powell’un faiz artırımı hakkında kesin mesajlar vermesi, herkesi şok etmişti. Değerli para birimlerinde ve emtialarda çöküşün yaşanmasına neden olan bu karar sonrasında gözler altına çevrildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.